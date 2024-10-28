¡ÈÈþ¿Í¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¡É¥¤¡¦¥À¥Ø¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë&¥¹¥¿¥¤¥ë100ÅÀËþÅÀ¤Î¥Á¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂçÎÌ¸ø³«
´Ú¹ñ¿Í¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤Î¥¤¡¦¥À¥Ø¤¬24Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÈ´·²¤Ê¥Á¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È13ÅÀ¡Û¥¤¡¦¥À¥Ø¤Î¡È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÇúÈ¯¡É¥Á¥¢¥·¥ç¥Ã¥È
ÂæÏÑ¤Î¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à¤Î¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥¤¡¦¥À¥Ø¡£Instagram¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï160.4Ëü¿Í¡¢YouTube¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï88.3Ëü¿Í¤ÈÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£
¥¤¡¦¥À¥Ø¤Ï24Æü¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ÈÂæÏÑ¸ì¤ÇInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÂæÏÑ¤Ç¤Î¥»¥«¥ó¥É¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»! º£Ç¯¤âºòÇ¯Æ±ÍÍ¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÃÄ»Ò»Ñ¤ä¥á¥¬¥Í¥ë¥Ã¥¯¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥¦¥¨¥¹¥È¸«¤»°áÁõ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Á¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬ÉÕ¤¯¤Û¤«¡¢´Ú¹ñ¤äÂæÏÑ¤òÃæ¿´¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¤Þ¤ë¤Ç¤ª¿Í·Á¤Î¤è¤¦¡ÄIVE ¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢²ÄÎù¤Ê¥ß¥Ë¾æ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥óÌ¥Î»
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È13ÅÀ¡Û¥¤¡¦¥À¥Ø¤Î¡È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÇúÈ¯¡É¥Á¥¢¥·¥ç¥Ã¥È
ÂæÏÑ¤Î¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à¤Î¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥¤¡¦¥À¥Ø¡£Instagram¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï160.4Ëü¿Í¡¢YouTube¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï88.3Ëü¿Í¤ÈÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£
¥¤¡¦¥À¥Ø¤Ï24Æü¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ÈÂæÏÑ¸ì¤ÇInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÂæÏÑ¤Ç¤Î¥»¥«¥ó¥É¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»! º£Ç¯¤âºòÇ¯Æ±ÍÍ¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÃÄ»Ò»Ñ¤ä¥á¥¬¥Í¥ë¥Ã¥¯¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥¦¥¨¥¹¥È¸«¤»°áÁõ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Á¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬ÉÕ¤¯¤Û¤«¡¢´Ú¹ñ¤äÂæÏÑ¤òÃæ¿´¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¤Þ¤ë¤Ç¤ª¿Í·Á¤Î¤è¤¦¡ÄIVE ¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢²ÄÎù¤Ê¥ß¥Ë¾æ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥óÌ¥Î»