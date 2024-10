ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á»Ë¾å½é¡ªºÇ¿·µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿±þ±ç¾å±Ç¤ËDJ KOO¡Ö¥ä¥Ð¤¤¥Ð¥ë¥À¥ó¥¹¡ª¡×¡§¡Ö¤â¡Á¤Ã¤Èßê¤á¤¯¡ªKING OF PRISM ¡ÝDramatic PRISM¡¥1¡Ý¡×

劇場アニメ「も〜っと煌めく!KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」の公開記念舞台挨拶が行われ、一条シン役・寺島惇太、鷹梁ミナト役・五十嵐雅、菱田正和総監督が登壇。スペシャルゲストとしてDJ KOO(TRF)が緊急参戦し、日本アニメ初となるScreenX×ULTRA 4DX×応援上映を体験した。【期間限定公開】KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-【大ヒット上映中】

日本アニメ史上初! ScreenX・ULTRA 4DX上映

「『もうこれ以上ジャンプしないで!』と思ったくらい(笑)」(寺島)

大ヒット劇場アニメシリーズ「KING OF PRISM」の最新作。2019年に劇場公開&TV放送された「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」のCGライブシーンを中心に、新規パートを加え再構成。「も〜っと煌めく!KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」として、4DX・ULTRA 4DX、そして日本アニメとしては史上初のScreenX版での上映がスタートした。寺島らは、シーンにリンクして座席が動き、風や水、煙などの演出が搭載された4DXと、3面マルチプロジェクションが特徴のScreenX上映を組み合わせた"ULTRA 4DX"を体験。「4DXシアターの椅子ってこうなってるんだ!」「水のオン・オフスイッチがあるよ」と上映前から興味津々で、アトラクションのような映画体験を楽しんだ。「KING OF PRISM」シリーズは、コスプレ・声援・アフレコOK。ファンがキャラクターになりきって生アフレコする「プリズム☆アフレコ」や、ペンライトを振ってコールを楽しむ"応援上映"で、会場はライブのような雰囲気に包まれた。上映後、興奮冷めやらぬまま舞台挨拶へ。座長の寺島は、「とんでもない体験をしてしまいました! まるで無重力空間にいるかのような感覚で、視覚的にも刺激があるし、映像と座席の動きがリンクしているから、『もうこれ以上ジャンプしないで!』と思ったくらい(笑)」と笑顔でコメント。楽曲部分の4DXについては、「ちょっとやりすぎ!? 過度な"プリズム"は『お腹いっぱいだよ!』ってなっちゃうのを体感できた」と語った。五十嵐は、「楽しかったですよ〜! 上から水がプシューッと出て、振動もすごいし、座席がここまで動くんだって驚きました。寺島さんが言ったように、まるで無重力空間にいるみたいなので、ロケットで宇宙へ行ってキンプリをやったら楽しいんじゃないかなと思いました」と話し、会場を盛り上げた。劇中、TRFの名曲「survival dAnce〜no no cry more〜」のカバーバージョンを使用したシーンも。「ヤバいバルダンスでしたね!」と大興奮のDJ KOOは、同シリーズに登場するキャラクター・黒川冷のモデルになった人物。過去の応援上映イベントでDJパーティーを行ったこともあり、「音も良くて、ベース音がずしんずしん来たので、ライブ感マシマシでした。普通、映画って俳優さんが主役だけど、この映画は『プリズム☆アフレコ』のシーンもあるので、見ている皆さんが主役!」とハイテンションで呼びかけた。菱田総監督は、「プリズムショーとULTRA 4DXって、とても相性がいいですよね。壁面にも映像が映し出されるので、本当にライブショーの会場にいる感覚になれる。ULTRA 4DXって、まさに僕らのためのものだと思う」と話し、客席からは拍手が。さらに、「興行収入が3億円を突破したということで、そろそろ"圧"は次に行くべきなんじゃないかと。"圧"のその先へ進めるよう頑張っていきたい」とコメントした。最後に寺島は、「この時代に生まれてよかった。最新の技術で映画が見られて、しかもそれにぴったりな作品に出演させていただけたので、素晴らしい時代に生まれたなと。新作バーチャルライブの開催も決定したので、引き続きよろしくお願いいたします」とファンに向けてメッセージを送り、「キンプリ〜?」「大好きDO DANCE!」のコール&レスポンスで締めくくった。「も〜っと煌めく!KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」2024年10月25日(金)公開