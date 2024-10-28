½°±¡Áª¡¡¼¯»ùÅçÁªµó¶è¡¡·ëÅÞ°ÊÍè¡¡¼¯»ùÅç¤ÇºÇ¾¯¤Î¼«Ì±1¿Í¤Î¤ßÅöÁª
27ÆüÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ç¡¢¸©Æâ4¤Ä¤Î¾®Áªµó¶è¤Ç¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ2¿Í¤ÈÌµ½êÂ°¤Î1¿Í¤¬ÅöÁª¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï69Ç¯Á°¤Î¼«Ì±ÅÞ·ëÅÞ°ÊÍè¤â¤Ã¤È¤â¾¯¤Ê¤¤1¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¼¯»ùÅç1¶è¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÈæÎãÁ°¿¦¤ÎÀîÆâÇî»Ë¤µ¤ó¤¬8Ëü918É¼¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦Á°¿¦¤ÎµÜÏ©ÂóÇÏ¤µ¤ó¤¬7Ëü8221É¼¤Ê¤É¤Ç¡¢ÀîÆâ¤µ¤ó¤¬8´üÌÜ¤ÎÅöÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Áªµó¶è¤ÇÇÔ¤ì¤¿µÜÏ©¤µ¤ó¤ÏÈæÎã¶å½£¤ÇÉü³èÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¼¯»ùÅç2¶è¤ÏÌµ½êÂ°¡¦Á°¿¦¤Î»°È¿±à·±¤µ¤ó¤¬8Ëü397É¼¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦ÈæÎã¶å½£Á°¿¦¤ÎÊÝ²¬¹¨Éð¤µ¤ó¤¬5Ëü4847É¼¤Ê¤É¤Ç¡¢»°È¿±à¤µ¤ó¤¬2´üÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Á°¿¦2¿Í¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¼¯»ùÅç3¶è¤Ç¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦Á°¿¦¤ÎÌî´Ö·ò¤µ¤ó¤¬10Ëü2762É¼¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦ÈæÎã¶å½£Á°¿¦¤Î¾®Î¤ÂÙ¹°¤µ¤ó¤¬7Ëü3630É¼¤Ç¡¢Ìî´Ö¤µ¤ó¤¬¾®Î¤¤µ¤ó¤òÇË¤ê¡¢4´üÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Î¾®Î¤¤µ¤ó¤ÏÈæÎãÉü³è¤â¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¼¯»ùÅç4¶è¤Ï¼«Ì±ÅÞÁ°¿¦¤ÇÅÞ¤Î´´»öÄ¹¤Î¿¹»³Íµ¤µ¤ó¤¬11Ëü1484É¼¤Ç¡¢ÃÏ¸µÆþ¤ê¤Ï1Æü¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¿·¿Í¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤òÀ©¤·¡¢8´üÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤ÎÁªµó¶è¤Ç¤ÏÎ©·û2¿Í¡¢Ìµ½êÂ°1¿Í¤¬¾¡¤Á¡¢¼«Ì±¤ÎÅöÁª¤Ï¿¹»³¤µ¤ó1¿Í¤Ç¡¢1955Ç¯¤Î·ëÅÞ°ÊÍèºÇ¾¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÅêÉ¼Î¨¤Ï53.49¥Ñー¥»¥ó¥È¤ÇÀï¸å2ÈÖÌÜ¤ËÄã¤¤¿ô»ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡¦ ¡¦