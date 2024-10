40Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥¢¥Ô¥·¥¦¥¹¡×¤¬15Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥·¥§¥Õ¸òÂå¡ª 4ÂåÌÜ¥·¥§¥Õ¤Î¹Ô¤­¤Ä¤±¤Ï¿´Ìþ¤µ¤ì¤ë¤³¤Î4Å¹

一流店の店主や料理人が通う、上質な店を紹介する当連載。多くの食通をうならせる老舗フレンチ「アピシウス」シェフの行きつけとは?

一流店の店主や料理人が通う、上質な店を紹介する当連載。伝統的な美食で食通をうならせる老舗フレンチ「アピシウス」のシェフが選ぶ名店とは。

〈一流の行きつけ〉Vol.26

「アピシウス」|有楽町

“本物”に出会える

「アピシウス」がオープンしたのは1983年。70年代からビストロブームが始まり、ヨーロッパでの修業を終え帰国した石鍋裕氏が1982年に「クイーン・アリス」を、井上旭氏が1984年に「シェ・イノ」を、三國清三氏が1985年に「オテル・ドゥ・ミクニ」をオープンするなど、ようやくフランス料理が身近に感じはじめた頃でした。

重厚感のあるアール・ヌーヴォー様式のメインダイニング

“日本一のフランス料理店”を目指して創業者の森一氏がシェフに招聘したのは、「ラセール」「トロワグロ」「ドゥブリュー」で修業し、帰国後は「レンガ屋」「ラ・マレ」で腕を振るっていた高橋徳男氏。美食家の森氏が調達した最高の食材を高橋氏が調理する、“本物”を追求する二人が生みだした美味なる皿は人々を魅了し、国内外のトップシェフたちからも“憧れの店”と称えられる屈指のグランメゾンへと上り詰めたのです。

「アピシウス」は人生そのものと語る森山順一氏

それら唯一無二のレシピは高橋氏の下で研鑽を積んだ2代目シェフの小林定氏、3代目シェフの岩本学氏、そして今年は15年ぶりにシェフの交代があり、4代目シェフに就いた森山順一氏へと継承されました。「食材も調理器具も進化していて40年前のレシピ通りに作ってはどうしても味が違ってしまいます。『アピシウス』には創業時から通っていただいているお客様も、最近初めて来店されたお客様もいます。通っていただいているお客様には『変わったね』と感じることがなく、初めての方には今を生きるフランス料理だと感じていただかなければならない。この“変わらずに変える”のが最も難しい」と森山氏は語ります。

常に伝統の味を磨き続け40年経った今でも感動させる至極の皿

「雲丹とキャビア 野菜のクリームムース コンソメゼリー寄せ」

“「アピシウス」と言えば”、という料理があります。その一つがこちらの「雲丹とキャビア 野菜のクリームムース コンソメゼリー寄せ」。豊かな風味のコンソメゼリーとクリーミーでコクのあるカリフラワーのムースを絡めながら食べ進めると中からキャビア、次は雲丹が順番に顔を出し、塩味とうまみを添えてくれるという美味なるサプライズの後に訪れるのは心が震えるほどの味わい。根幹をなすのは毎回異なる食材そのものからくる塩味をコントロールし、変わることのない味に到達するという、“当たり前のことを当たり前にできる”までにかけた努力と時間。未来永劫伝えられるべき皿です。

「小笠原産母島の青海亀のコンソメスープ シェリー風味」

もう一つが森氏の独自のルートで年間捕獲枠が決まっている希少な小笠原産の青海亀を創業時から変わることなく確保し提供している「小笠原産母島の青海亀のコンソメスープ シェリー風味」です。牛の2倍以上のコラーゲンがあるため、鍋底につかないよう掻き回し続けなければならず、料理人にとって一番緊張させられると言うこのスープ、世の中にひと匙で感動するものなどあるまいと思っていた考えは完全に覆されます。青海亀のポテンシャル、それを活かす最上の調理法によって生まれた「アピシウス」でしか味わうことができない至極の皿。これは「アピシウス」の、いや、フランス料理のスペシャリテと言っても過言ではありません。

森山氏のおすすめ4軒とは

<店舗情報>◆アピシウス住所 : 東京都千代田区有楽町1-9-4 蚕糸会館 B1FTEL : 03-3214-1361

入社以来「アピシウス」一筋の森山氏。勉強のために行く店はたくさんあるそうですが、今回紹介するのは同郷、同僚でつながりのある4軒。料理のおいしさは言わずもがな、おもてなしの真髄は何かを知るシェフの人柄に心もお腹も癒やされると話します。

おすすめ 屮皀淵螢供

完璧なるフランス料理の技法で革新的な皿を提供し、25年以上もの間、日本のフランス料理界を牽引し続けている「モナリザ」。オーナーシェフの河野透氏は同じ宮崎県出身とあって、森山氏は修業時代から上京した際に店に訪れており「アピシウス」に勤務してからはプライベートで食事に行くようになったそう。恵比寿店も丸の内店もお気に入りで、河野氏の世界観あふれる皿にいつも刺激を受けていると話します。

モナリザ 恵比寿店 出典:らっしーKさん

1997年にオープンした恵比寿店は手入れの行き届いた薔薇が咲き誇る庭が出迎えてくれます。本格的なフランス料理を笑顔で楽しんでもらいたいと、フランス「ギィ・サヴォワ」、スイス「ジラルデ」などの名店で修業し、日本の「タイユバン・ロブション」初代シェフに就いた河野透氏が、ランチコース8,228円〜、ディナーコース10,043円〜とリーズナブルな価格で提供しています。

一方の丸の内店は2002年にオープン。こちらは丸ビル36階に位置し、メインダイニングへ入ると目の前に広がる皇居や副都心の絶景パノラマに高揚します。両店ともに料理を彩る器は河野氏デザインのオリジナル。料理の美しさと相まって、さながら芸術作品のような皿がアミューズからデセールまで展開します。

丸の内店からの景色 写真:お店から

森山氏が一番印象に残っている皿はスペシャリテでもある「牛ロース肉のグリエ 香味野菜のダミエをのせて」だそう。グリルした牛ロースの上にトマトフォンデュをのせ、その上に菱形にカットしたトマト、イエローパプリカ、ズッキーニ、ナスをダミエ状に並べ、じゃがいものピューレで周りを飾り、ジュ・ド・ブッフをかけて仕上げたカラフルな皿は伝統を土台に革新に挑戦し、あらゆる美意識をもって完成された、まさに“芸術”です。

料理(丸の内店) 写真:お店から

「特に丸の内店は景観や色とりどりの器など、うちの店にはないものにあふれていてワクワクします。絵や柄のある色皿の盛り付けはソースや食材の色を考えなければならないので難しいのですが、河野シェフはいとも簡単に仕上げてしまう。大先輩とはいえ同じ料理人として羨ましく思うほど見事で、いつも勉強させていただいています」(森山氏)

おすすめ◆屬さね」

<店舗情報>◆モナリザ 恵比寿店住所 : 東京都渋谷区恵比寿西1-14-4 シティー・ホームズ恵比寿 1FTEL : 050-5868-6416<店舗情報>◆モナリザ 丸の内店住所 : 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング 36FTEL : 050-5868-0345

赤坂にある「かさね」も店主が同郷ということで行きはじめたそう。全国から選りすぐった旬の食材で作る料理とこだわりの日本酒に、週に数日通う常連客がいるほど。知る人ぞ知る名店です。

店内 写真:お店から

店主の柏田幸二郎氏は料理人になってから44年、独立し「かさね」を開業して27年という大ベテラン。それだけに、料理もさることながら、店主の人柄も人を引きつけ、人気を後押ししています。白木の一枚板を挟んで交わす会話や、心温まるもてなしに客足が途絶えることがありません。季節を感じてほしいと玄関や床の間、カウンターにも四季折々の緑や花が飾られ、心地よい時を約束してくれます。

鮮度抜群の無農薬野菜を使用 写真:お店から

全国各地から旬の食材を仕入れていますが、とりわけ出身の宮崎から届く無農薬野菜は使用する分だけを収穫するので鮮度抜群。それらを匠の日本料理の技術で時には洋風にアレンジしたりと、目で舌で楽しませます。森山さんの推しは言わずと知れた宮崎県の郷土料理の「冷や汁」。元々は朝早く田畑に出かける農家の人が残りご飯に、すったいりこを加えた味噌と水を混ぜてかきこんで食べる簡単な料理。今でこそ鯵やカマス、豆腐、すりごまなどさまざまな具が入るようになりましたが、あくまでも家庭料理。それを柏田氏は牡蠣を焼いて潰して作った焼味噌を使い、冬には河豚を入れるなど選び抜かれた食材で高級日本料理へと導きます。

「冷や汁」 出典:ゆびちゃん117さん

「〆の『冷や汁』が最高においしくて、どうしても食べたくなると駆け込みます(笑)。大将にしかできない食材の組み合わせ方や盛り付けにいつも驚かされますね。こちらでは日本酒をいただくのですが徳利からお酒を注ぐと『ピー』という鶯の鳴き声がするんです。鯛をモチーフにしたお皿を使っていたり、うちの店では絶対に使わないので、そういう楽しみもあります。でもこちらに来るのは大将と女将さんに会いたいからですね。何というか、ホッとするんです。相手を思いやる心が料理にも空間にも表れていて本当に心が和みます」(森山氏)

おすすめ「レストラン レザルデ」

<店舗情報>◆かさね住所 : 東京都港区赤坂6-16-11 浜ビル B1FTEL : 03-3589-0505

2024年6月にオープンした「レストラン レザルデ」。シェフの永田宏氏とは宮崎県人会で出会ってから親しくしているそう。コロナ禍でオープンするまでに4年費やし、その苦労を見ていただけにレセプションパーティーでは感極まったと話す森山氏の今“イチオシ”のレストランです。

店内 出典:parisjunkoさん

フランス語で「日向ぼっこ」という意味の店名そのままの雰囲気に自然と人々が集まります。永田氏は横浜、福井のレストランで修業し渡仏。帰国後は銀座「アルバス」で料理長を12年間務め独立しました。開店準備期間中に専業主夫で育児に専念していたこともあり、日曜日は小さな子どももOKのファミリーデーに。周りを気にすることなく家族でフランス料理が食べられると評判です。

料理 出典:kazutakupapaさん

メニューはコース(8,800円、12,000円)とアラカルトが選べ、ガストロノミーの技術で繊細に仕上げた、前菜や炭火で焼いた塊肉が人気です。魅力は自ら南九州の生産者を訪ね歩いて仕入れたこだわり抜いた食材。市場に出回ることが少ない「八崎牛」や「都萬牛」が手に入るのは生産者との強い信頼関係があればこそ。しかし永田氏は食材のポテンシャルに頼るだけでなく梅干しや牛醤など調味料も手作りし、フランス料理人歴24年の卓越した技巧で体に優しい美味なるフランス料理に仕立て上げるのです。

生産者一覧が載ったカード 出典:港区グルメ散歩OLさん

「料理に使う食材はすべて永田シェフの目利きによるものです。どんな育ち方をしたのか実際に目で見て舌で味わう、だから食材への思い入れがより強く、自分の理想とする皿に仕上げることができるのです。私はフランス産の食材も多く扱っているのですべての生産者を訪れることができないから、ちょっと羨ましくもあります。21時からバータイムも設けていて『自家製のソーセージ』800円や『トントロテリーヌ』1,400円とワインでゆっくりシェフと話をするのも楽しい!」(森山氏)

おすすめぁ屮愁螢譽后

<店舗情報>◆レストラン レザルデ住所 : 東京都中央区佃2-14-8 トレゾールカシェ 2FTEL : 03-5534-9848

「ソリレス」は長野県上田市街地を一望できる小高い丘にひっそり佇むレストラン。夫婦で営むアットホームな雰囲気ながら本格的なフランス料理を提供し、普段使いからハレの日使いまで利用できると評判の店です。森山氏が「アピシウス」で苦楽を共にした心友の店だそうです。

高台の住宅街ある 出典:がえたのこんぷりさん

上田駅から1.5kmほどの坂を上った高台の住宅街に「ソリレス」はあります。店に入ると目に飛び込んでくるのは全面ガラス張りの大きな窓からの眺望。昼、夕方、夜とそれぞれ美しい一枚の絵画のような景色とマダムの細やかなサービス、そして一流店で経験を重ねたシェフだからできる信州の食材をふんだんに使った気負いのない料理に、地元だけでなく県外からも多くの人が訪れます。

一流ホテルや「アピシウス」で研鑽を積んだシェフの遠藤広樹氏が長野県上田市に移住し、信州食材のクオリティに心底惚れ込んで作るのは“ワインが飲みたくなるような料理”。カジュアルなビストロ料理から本格的なフランス料理まで、どんなニーズにも応えてくれ、食べた人みんなを笑顔にします。

ワインが飲みたくなる料理 出典:Foodie’s logさん

「私より後に入店した遠藤シェフとは仕事終わりや休みの日にいつも一緒に食事や飲みに行っていました。今でも試飲会などで東京にいらっしゃる時には朝イチで店に寄っていただいたり、長野の野菜を送っていただいたり……、あれだけ時間を共にしたから仕事を離れても変わらず付き合える、本当に大切な存在です。『信州サーモン』『ジャンボン・ド・ヒメキの太郎ポーク』や野菜、果物、これこそテロワールだなと思います」(森山氏)

<店舗情報>◆ソリレス住所 : 長野県上田市上田1684-3TEL : 0268-75-8973

※価格はすべて税込です。

文:高橋綾子、食べログマガジン編集部

The post 40年の歴史を誇る「アピシウス」が15年ぶりにシェフ交代! 4代目シェフの行きつけは心癒されるこの4店 first appeared on 食べログマガジン.