色でえらべる。「MOTTERU」のケーブルシリーズがさらにカラフルになって登場

MOTTERU(モッテル)は10月22日から、グラデーションケーブルの新色(アクア/メロンクリームソーダ)の販売を、MOTTERU公式オンラインショップを含むECモールで開始しました。

■爽やかなブルー系・グリーン系の2色が新登場

同社のグラデーションケーブルは、かわいいだけではなく、5万回の折り曲げテストをクリアするなど断線に対する強さも備えています。ケーブルバンド付きで持ち運びしやすく、安心の2年保証付きです。

新色のアクアは「USB-A to Lightning」「USB-A to USB-C」「USB-C to USB-C」の3種、メロンクリームソーダは「USB-A to USB-C」「USB-C to USB-C」の2種を展開します。数量限定のモニターセールとしてAmazon限定で30%OFFクーポンを配布します。

■バイカラーシリコンケーブルに限定カラーがお目見え

先行で店舗限定販売していたソフトな触り心地のバイカラーシリコンケーブルにも、新色やサイズを追加。1.0mの2色にMOTTERU公式オンラインショップなどの限定としてオレンジソーダが仲間入りしました。ケーブルの長さがコンパクトな0.5mも追加発売します。

また、数量限定のモニターセールとして、楽天/Yahoo!ショッピング/Amazon限定で30%OFFクーポンを配布します。

■商品概要

<グラデーションケーブル>

商品名:グラデーションケーブル(USB-A to Lightning)(100cm)(MOT-SCBALG100)

価格:2,580円

カラー:シャーベットカラー / コットンキャンディカラー / アクア

商品名:グラデーションケーブル(USB-A to USB-C)(100cm)(MOT-SCBACG100)

価格:1,380円

カラー:シャーベットカラー / コットンキャンディカラー / アクア / メロンクリームソーダ

商品名:グラデーションケーブル(USB-C to USB-C)(100cm)(MOT-SCBCCG100)

価格:1,880円

カラー:シャーベットカラー / アクア / メロンクリームソーダ

<バイカラーシリコンケーブル>

商品名:バイカラーシリコンケーブル(USB-A to Lightning)(0.5m/1.0m)(MOT-BCECAL50/MOT-BCECAL100)

価格:1,980円

カラー:ミントフラミンゴ / ピンクライラック / オレンジソーダ

商品名:バイカラーシリコンケーブル(USB-A to USB-C)(0.5m/1.0m)(MOT-BCECAC50/(MOT-BCECAC100)

価格:1,380円

カラー:ミントフラミンゴ / ピンクライラック / オレンジソーダ

商品名:バイカラーシリコンケーブル(USB-C to USB-C)(0.5m/1.0m)(MOT-BCECCC50/MOT-BCECCC100)

価格:1,280円

カラー:ミントフラミンゴ / ピンクライラック / オレンジソーダ

※価格はすべてMOTTERUダイレクト価格

(フォルサ)