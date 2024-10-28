¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡ÄÅ¹¤Ë¡×¿·¶¶¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼½¾¶È°÷»É¤µ¤ì»àË´
27Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¶¶¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤Ç18ºÐ¤Î½÷À½¾¶È°÷¤¬»É¤µ¤ì¡¢»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤Å¹¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·²ÇÏ¸©½ÂÀî»Ô¤ÎÀéÌÀÇî¹ÔÍÆµ¿¼Ô¤Ï27ÆüÁáÄ«¡¢¿·¶¶¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤Ç½¾¶È°÷¤ÎÃ«ÂôÍ¥Æà¤µ¤ó¤Î¼ó¤ò»É¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢28ÆüÄ«¤ËÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢ÀéÌÀÍÆµ¿¼Ô¤¬Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¤³¤È¤·6·î¤´¤í¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃ«Âô¤µ¤ó¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢Å¹¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¸½ºß¤ÏÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ã«Âô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¼ó¤Ê¤É¤Ë½½¿ô¤«½ê¤Î½ý¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï2¿Í¤Î´Ö¤Ë²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢ÀéÌÀÍÆµ¿¼Ô¤¬¶¯¤¤»¦°Õ¤ò¤â¤Ã¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£