¡Ú½°±¡Áª2024¡Û²¬»³¤Î¼«Ì±ÆÈÀêÊø¤ì¤ë¡¡1～3¶è¤Ï¼«Ì±¡¡4¶è¤ÏÎ©·ûÁ°¿¦¤¬2009Ç¯°ÊÍè¤Î¾¡Íø
²¬»³4¶è¤ÇÅöÁª¡¡Î©·û¡¦Á°¡¡Í®ÌÚÆ»µÁ¤µ¤ó
¡¡½°µÄ±¡Áªµó¤ÎÅê³«É¼¤¬27Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢²¬»³¸©¤Î4¤Ä¤Î¾®Áªµó¶è¤Ç¤Ï1¶è¤«¤é3¶è¤¬¼«Ì±ÅÞÁ°¿¦¡¢4¶è¤ÇÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÁ°¿¦¤¬ÅöÁª¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Áªµó¶è¤ÎµÄÀÊÆÈÀê¤¬Êø¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿²¬»³1¶è¤Ï¼«Ì±ÅÞ¡¦Á°¿¦¤Î°©Âô°ìÏº¤µ¤ó¤¬13²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³2¶è¤Ï¼«Ì±ÅÞ¡¦Á°¿¦¤Î»³²¼µ®»Ê¤µ¤ó¤¬ÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢5²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤Ç¤¹¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦¸µ¿¦¤ÎÄÅÂ¼·¼²ð¤µ¤ó¤ÏÈæÎã¤ÇÉü³èÅöÁª¤·¡¢µÄÀÊ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³3¶è¤Ï¼«Ì±ÅÞ¡¦Á°¿¦¤ÇºâÌ³Âç¿Ã¤Î²ÃÆ£¾¡¿®¤µ¤ó¤¬8²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤Ç¤¹¡£
¡¡²¬»³4¶è¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦Á°¿¦¤ÎÍ®ÌÚÆ»µÁ¤µ¤ó¤¬2009Ç¯°ÊÍè¤Î¾®Áªµó¶è¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¡¦Á°¿¦¤Î¶¶ËÜ³Ù¤µ¤ó¤ÏÈæÎãÉü³è¤â¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¾®Áªµó¶è¤Î¶è³ä¤êÊÑ¹¹¤ÇÈæÎãÃæ¹ñ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÃ±ÆÈÎ©¸õÊä¤·¤¿¼«Ì±ÅÞÁ°¿¦¤ÎÊ¿¾ÂÀµÆóÏº¤µ¤ó¤Ï2²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤Ç¤¹¡£