¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¹Ò¶õ¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î³ÍÆÀ¤äÍøÍÑµ¬ÄêÊÑ¹¹¡¡¥»¡¼¥Ð¡¼ÆÃÅµÆ³Æþ¡¢¾åµé¥¯¥é¥¹ÍøÍÑ¤Ç¤è¤êÃù¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯
¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¹Ò¶õ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î³ÍÆÀ¤äÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äê¤ò10·î30Æü¤«¤éÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£
ÆÃÅµ¹Ò¶õ·ô¤ÎÉ¬Í×¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤ÏÊÑÆ°À¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á´ÊØÁ´¥¯¥é¥¹¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¡¼¥Ð¡¼ÆÃÅµ¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¹Ô¤¤Ï6,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤êÉ¬Í×¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢Í½þ¹Ò¶õ·ô¤äÆÃÅµ¹Ò¶õ·ô¤«¤é²ÄÇ½¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¥Ð¥¦¥Á¥ã¡¼¤ä¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¥Ð¥¦¥Á¥ã¡¼¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾åµé¥¯¥é¥¹¤ä¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤òÁý¤ä¤¹¡£¾åµé¥¯¥é¥¹¤Ç¤ÏºÇÂç50¡ó¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤ÏÆ±75¡ó¤ÈÂç¤¤¯Áý²Ã¤¹¤ë¡£
¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¹Ò¶õ¤Ç¤Ï2022Ç¯¡¢Á´ÊØ¤Ç12ÀÊ°Ê¾å¤ÎÆÃÅµ¹Ò¶õ·ôÍÑºÂÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£