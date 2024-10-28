½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー¥Áー¥à¡ÖÄ«Æü¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥ê¥Ã¥¸Ì¾¸Å²°¡×¤ÎÁª¼ê¤é¤¬²ÏÀîÉß¤Ë¥¹¥¤¥»¥ó¤Îµåº¬ Ìó1300¸Ä¿¢¤¨¤ë
²Ö¤Î¤¢¤ë³¹¤Å¤¯¤ê¤Ë°ìÌò¤Ç¤¹¡£½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー¡¦¤Ê¤Ç¤·¤³¥êー¥°¤ÎÁª¼ê¤é¤¬¡¢°¦ÃÎ¸©À¥¸Í»Ô¤Î²ÏÀîÉß¤Ë¥¹¥¤¥»¥ó¤Îµåº¬¤ò¿¢¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー¥Áー¥à¡ÖÄ«Æü¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥ê¥Ã¥¸Ì¾¸Å²°¡×¤ÎÁª¼ê¤é¤¬²ÏÀîÉß¤Ë¥¹¥¤¥»¥ó¤Îµåº¬ Ìó1300¸Ä¿¢¤¨¤ë
µåº¬¤ò¿¢¤¨¤¿¤Î¤ÏÀ¥¸ÍÀî¤Î²ÏÀîÉß¤Ç¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥êー¥°¤Î¡ÖÄ«Æü¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥ê¥Ã¥¸Ì¾¸Å²°¡×¤ÎÁª¼ê¤ä¡¢ÃÏ¸µ¤Î½»¿Í¤éÌó40¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Áー¥à¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡¢°åÎÅµ¡´ï¥áー¥«ーÄ«Æü¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Î´Ä¶¿ä¿Ê³èÆ°¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¿¢¤¨¤¿µåº¬¤Î¿ô¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó3°Ì¤À¤Ã¤¿¾¡Íø¿ô¡Ö13¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç13¥±ー¥¹¡¢Ìó1300¸Ä¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î³èÆ°¤Ï¡¢º£¸å¤âÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£