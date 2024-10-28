½°µÄ±¡Áªµó¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¡ÀÐÀî¸©Æâ¤ÎÅöÁª¼Ô¡¡¹ñÀ¯¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë
½°µÄ±¡Áªµó¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¤âÅöÁª¼Ô¤¿¤Á¤¬¹ñÀ¯¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî3¶è¤Ç¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦Á°¿¦¤Î¶áÆ£ÏÂÌé¤µ¤ó¤¬15Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁªµó¶è¤ÎµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦Á°¿¦¤ÎÀ¾ÅÄ¾¼Æó¤µ¤ó¤ÏÈæÎãÉü³è¤Ç3²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÌëÌÀ¤±¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ç½ÅÐ¤ÎÉüµìÉü¶½¤ØÎÏ¤òÃí¤°¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦¶áÆ£ÏÂÌé»á
¡ÖÁªµó¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Èº£¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯¤³¤Î¼º¤ï¤ì¤¿»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÈïºÒ¼Ô¤Î¿´¤Î¥±¥¢¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¹¥Ôー¥É¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ë¤Ï¡¢º£¤¹¤°ËÜÅö¤ËÆ»Ï©»ö¾ð¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×
ÀÐÀî1¶è¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦Á°¿¦¤Î¾®¿¹ÂîÏº¤µ¤ó¤¬2²óÌÜ¤ÎÅöÁª¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¿·¿Í¤Î¾®ÃÝ³®¤µ¤ó¤¬ÈæÎãÉü³è¤Ç½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£28ÆüÄ«¤Ï³¹Æ¬¤ËÎ©¤Á¡Ö·ÐºÑÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¾®ÃÝ³®»á
¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÂåÊÛ¼Ô¤È¤·¤ÆÆüËÜÁ´ÂÎ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¯ºö¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
ÀÐÀî2¶è¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦Á°¿¦¤Îº´¡¹ÌÚµª¤µ¤ó¤¬5²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£