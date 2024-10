「家族のような関係」ASTROチャ・ウヌ、ムンビンさん妹Billlie・ムンスア出演番組にサプライズ登場

ASTROのチャ・ウヌがガールズグループBilllieのムンスアにメッセージを送った。

【写真】「体も天才」チャ・ウヌの“たくましい大胸筋”

ムンスアは、10月27日に放送された音楽バラエティ番組『覆面歌王』(MBC)に出演した。

『覆面歌王』は、8人の挑戦者たちが知名度や年齢など、すべての肩書を捨てて覆面を付けた状態で歌声だけで決着をつけるソングバトル番組だ。

(画像=MBC)

この日、ムンスアは「パンケーキ」として出演し、ギャップのある魅力を披露した。

まず、第1ラウンドのデュエットステージではDAY6の『HAPPY』を歌い、パンケーキのようにとろける音色で視聴者の耳を虜にした。柔らかい音色が注目を集めたなかで、力強く伸びる高音も完璧に披露し、実力を証明した。

ムンスアの舞台を見た判定団は、「自由にステージを披露する姿がシンガーソングライターのようだ」「音色がとてもきれいだ。これからが期待される声。もっと聞きたい」などと好評を伝えた。

これに対し、ムンスアは「歌声が良いという話を聞きたかったが、そうおっしゃってくださって嬉しい」として、「久しぶりにBilllie完全体でカムバックをしただけに、より多くの方々に良いパフォーマンスをお見せできるよう常に努力する」と感想を伝えた。

ムンスアは歌だけでなく、SNSで人気のダンスチャレンジにも挑戦し、アイドルらしい姿を披露した。チーム内のメインラッパーであるムンスアは、ラップはもちろん、卓越したボーカルとダンスの実力まで証明し、オールラウンダーの力量を見せつけた。

またこの日、ムンスアを紹介する映像にASTROのチャ・ウヌが登場し、話題を集めた。

(画像=MBC)Billlie・ムンスア(左)とASTROチャ・ウヌ

チャ・ウヌは「パンケーキ(ムン・スア)は、僕が実の妹のように大切にしている家族のような関係だ。何個も積み上げたパンケーキのように、ダンス・歌・ラップ、全て上手なオールラウンダー」と紹介した。これを見たムンスアは、「最近、私をたくさん気遣って、応援してくれる」と、チャ・ウヌとの関係を明かした。

ムンスアは、実の兄でASTROのメンバー、ムンビンさんを失い、活動を休止していたが、去る4月に活動を再開した。

なお、ムン・スアが所属するBilllieは去る16日、5thミニアルバム『appendix:Of All We Have Lost』でカムバックし、高い人気を見せている。

新アルバムはリリース直後、アメリカ、イギリス、日本など世界9地域のiTunes「K-POPアルバムチャート」TOP10にチャートインし、ダブルタイトル曲『Memory Candy』と『trampoline』もやはりイギリス、日本、トルコなど、世界9地域のiTunes「K-POPソングチャート」TOP10にチャートインした。

◇チャ・ウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューし、その後現在の所属事務所Fantagioに練習生として入社。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビューした。アイドルに俳優、モデルとして多方面に活躍している。2019年に放送された『新米史官ク・ヘリョン』(MBC)は、初の地上波ドラマ主演作となった。