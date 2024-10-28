¡Ú¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Û¥É¥ë¥á¥¥·¥³¥Ú¥½¤ÏÀè½µËö°ì»þ20.00Ä¶¤¨=¥á¥¥·¥³¥Ú¥½
¡Ú¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Û¥É¥ë¥á¥¥·¥³¥Ú¥½¤ÏÀè½µËö°ì»þ20.00Ä¶¤¨=¥á¥¥·¥³¥Ú¥½
¡¡Àè½µËö¤ÎÃæÆîÊÆ»Ô¾ì¤Ç¥É¥ë¹â¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¥É¥ë¥á¥¥·¥³¥Ú¥½¤Ï1¥É¥ë=20.00¥Ú¥½¤ò°ì»þÄ¶¤¨¤Æ¤¤¿¡£Ä«Êý¤Î19.70Âæ¤«¤é¾å¾º¡£À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Á´ÊÆµ¬ÌÏ¤Ç¤â¥Ï¥ê¥¹»á¤ò¾å²ó¤ë¥±ー¥¹¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÜÌ±ÌäÂê¡¢ÂÐÊÆËÇ°×´ØÏ¢¤Ç¤ÎÂÐÎ©¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¥á¥¥·¥³¤ÎÇä¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
USDMXN¡¡19.985
¡¡Àè½µËö¤ÎÃæÆîÊÆ»Ô¾ì¤Ç¥É¥ë¹â¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¥É¥ë¥á¥¥·¥³¥Ú¥½¤Ï1¥É¥ë=20.00¥Ú¥½¤ò°ì»þÄ¶¤¨¤Æ¤¤¿¡£Ä«Êý¤Î19.70Âæ¤«¤é¾å¾º¡£À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Á´ÊÆµ¬ÌÏ¤Ç¤â¥Ï¥ê¥¹»á¤ò¾å²ó¤ë¥±ー¥¹¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÜÌ±ÌäÂê¡¢ÂÐÊÆËÇ°×´ØÏ¢¤Ç¤ÎÂÐÎ©¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¥á¥¥·¥³¤ÎÇä¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
USDMXN¡¡19.985