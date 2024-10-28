28日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数463、値下がり銘柄数89と、値上がりが優勢だった。



個別ではベースフード<2936>が一時ストップ高と値を飛ばした。カオナビ<4435>など2銘柄は年初来高値を更新。ハッチ・ワーク<148A>、タイミー<215A>、フルッタフルッタ<2586>、ＩＮＴＬＯＯＰ<9556>、ブロードエンタープライズ<4415>は値上がり率上位に買われた。



一方、光フードサービス<138A>、グリーンモンスター<157A>、キッズスター<248A>、ゼネラル・オイスター<3224>、アルファクス・フード・システム<3814>など19銘柄が年初来安値を更新。雨風太陽<5616>、ジェリービーンズグループ<3070>、ＣａＳｙ<9215>、リファインバースグループ<7375>、ＣＩＮＣ<4378>は値下がり率上位に売られた。



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