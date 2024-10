TWICEの日本人メンバーMINA+SANA+MOMOなるユニットMISAMOの、2024年11月6日(水)発売となるJAPAN 2nd MINI ALBUM『HAUTE COUTURE』(オートクチュール)のリード曲「Identity」のミュージック・ビデオが公開となった。「他の誰かじゃない、自分の価値や考えを尊重することで自分らしさが表現できる」という意味が込められた「Identity」は、壮大感のあるイントロと聴けば聴くほど中毒性があるメロディが特徴だ。

MISAMO JAPAN 2nd MINI ALBUM『HAUTE COUTURE』



2024年11月6日(水)発売https://www.twicejapan.com/feature/HAUTECOUTURE全形態共通7曲 +(MINAソロ楽曲 / SANAソロ楽曲 / MOMOソロ楽曲)※本アルバムは、CDに収録される楽曲数が形態ごとに異なります。初回限定豪華盤 【CD+DVD】 【品番】WPZL-32168/9 価格¥7,700(税込)CD収録曲(全7曲収録予定)ソロ楽曲を除く、全形態共通楽曲を収録。01.Identity02.RUNWAY03.Wah Wah Wah04.Baby, I'm good05.Daydream06.NEW LOOK07.JealousyDVD収録内容(予定)1.『Masterpiece』 Opening Trailer -MINA-2.『Masterpiece』 Opening Trailer -SANA-3.『Masterpiece』 Opening Trailer -MOMO-4.『Masterpiece』 Opening Trailer -MISAMO-5.「Marshmallow」 Music Video6.「Do not touch」 Music Video7.『HAUTE COUTURE』Jacket Shooting Making Movie8.『HAUTE COUTURE』Jacket Self-Making Movie※『Masterpiece』 Opening TrailerはYouTubeに公開されている映像と同じ内容・A4フォトスプリングノート仕様ブックレット 60p・ボックスケース仕様・初回限定豪華盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム2枚封入(全10種)※集合A[1種], ユニットA,B,C[3種], MINA[2種], SANA[2種], MOMO[2種]・シリアルペラ2枚封入・メンバー直筆メッセージカード3枚(MINA / SANA / MOMO)※メッセージは印刷になります。・チェキ風ソロフォトカード3枚(MINA / SANA / MOMO)・ロゴダイカットステッカー5枚(HAUTE COUTURE / MISAMO / MINA / SANA / MOMO)・シーリングワックス風ステッカー1枚・透明トレカ1枚(全4種)※集合, MINA, SANA, MOMOからランダムで1枚封入・リリックポスター1枚封入初回限定メンバーソロジャケット盤MINA盤【CD】 【品番】WPCL-13611 価格¥3,200(税込)CD収録曲(全8曲収録予定)全形態共通楽曲 + MINAソロ楽曲01.Identity02.RUNWAY03.Wah Wah Wah04.Baby, I'm good05.Daydream06.NEW LOOK07.Jealousy08.Misty・メンバーソロジャケット・A5サイズビジュアルブックレット 32p・スリーブケース仕様・メンバーソロジャケット盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入(全5種)※集合[D], MINA[4種]※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤(MINA盤 / SANA盤 / MOMO盤)共通・シリアルペラ1枚封入・ポストカード2枚封入(集合 / MINA)※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤(MINA盤 / SANA盤 / MOMO盤)共通・IDカード(MINA ver.)SANA盤 【CD】 【品番】WPCL-13612 価格¥3,200(税込)CD収録曲(全8曲収録予定)全形態共通楽曲 + SANAソロ楽曲01.Identity02.RUNWAY03.Wah Wah Wah04.Baby, I'm good05.Daydream06.NEW LOOK07.Jealousy08.Mirage・メンバーソロジャケット・A5サイズビジュアルブックレット 32p・スリーブケース仕様・メンバーソロジャケット盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入(全5種)※集合[D], SANA[4種]※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤(MINA盤 / SANA盤 / MOMO盤)共通・シリアルペラ1枚封入・ポストカード2枚封入(集合 / SANA)※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤(MINA盤 / SANA盤 / MOMO盤)共通・IDカード(SANA ver.)MOMO盤 【CD】 【品番】WPCL-13613 価格¥3,200(税込)CD収録曲(全8曲収録予定)全形態共通楽曲 + MOMOソロ楽曲01.Identity02.RUNWAY03.Wah Wah Wah04.Baby, I'm good05.Daydream06.NEW LOOK07.Jealousy08.Money In My Pocket・メンバーソロジャケット・A5サイズビジュアルブックレット 32p・スリーブケース仕様・メンバーソロジャケット盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入(全5種)※集合[D], MOMO[4種]※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤(MINA盤 / SANA盤 / MOMO盤)共通・シリアルペラ1枚封入・ポストカード2枚封入(集合 / MOMO)※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤(MINA盤 / SANA盤 / MOMO盤)共通・IDカード(MOMO ver.)通常盤 【CD】 【品番】WPCL-13614 価格¥2,600(税込)CD収録曲(全7曲収録予定)ソロ楽曲を除く、全形態共通楽曲を収録。01.Identity02.RUNWAY03.Wah Wah Wah04.Baby, I'm good05.Daydream06.NEW LOOK07.Jealousy・ブックレット 20p<初回プレスのみ>・通常盤, ONCE JAPAN限定盤共通セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入(全15種)※集合B, C, D[3種], ユニットD, E, F[3種], MINA[3種], SANA[3種], MOMO[3種]・シリアルペラ1枚封入ONCE JAPAN限定盤 【CD】 【品番】WPCL-60082 価格¥3,600(税込)CD収録曲(全10曲収録予定)全形態共通楽曲 + MINAソロ楽曲 + SANAソロ楽曲 + MOMOソロ楽曲01.Identity02.RUNWAY03.Wah Wah Wah04.Baby, I'm good05.Daydream06.NEW LOOK07.Jealousy08.Misty09.Money In My Pocket10.Mirage・箔押し仕様A5サイズブックレット 32p・スリーブケース仕様・通常盤, ONCE JAPAN限定盤共通セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム2枚封入(全15種)※集合B, C, D[3種], ユニットD, E, F[3種], MINA[3種], SANA[3種], MOMO[3種]・シリアルペラ2枚封入・リリックポスター1枚封入※ONCE JAPAN限定盤はTWICEファンクラブ「ONCE JAPAN」もしくは「ONCE JAPAN MOBILE」会員の方が購入できる会員限定商品。