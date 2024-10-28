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MISAMO¡ÖIdentity¡×
MISAMO JAPAN 2nd MINI ALBUM¡ØHAUTE COUTURE¡Ù
https://www.twicejapan.com/feature/HAUTECOUTURE
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01.Identity
02.RUNWAY
03.Wah Wah Wah
04.Baby, I'm good
05.Daydream
06.NEW LOOK
07.Jealousy
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1.¡ØMasterpiece¡Ù Opening Trailer -MINA-
2.¡ØMasterpiece¡Ù Opening Trailer -SANA-
3.¡ØMasterpiece¡Ù Opening Trailer -MOMO-
4.¡ØMasterpiece¡Ù Opening Trailer -MISAMO-
5.¡ÖMarshmallow¡× Music Video
6.¡ÖDo not touch¡× Music Video
7.¡ØHAUTE COUTURE¡ÙJacket Shooting Making Movie
8.¡ØHAUTE COUTURE¡ÙJacket Self-Making Movie
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01.Identity
02.RUNWAY
03.Wah Wah Wah
04.Baby, I'm good
05.Daydream
06.NEW LOOK
07.Jealousy
08.Misty
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01.Identity
02.RUNWAY
03.Wah Wah Wah
04.Baby, I'm good
05.Daydream
06.NEW LOOK
07.Jealousy
08.Mirage
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01.Identity
02.RUNWAY
03.Wah Wah Wah
04.Baby, I'm good
05.Daydream
06.NEW LOOK
07.Jealousy
08.Money In My Pocket
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