¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¶¥Ó¥¨¥ë¤È¥ë¥¤¥¹¡¦¥Õ¥í¥¤¥¹¡¢ÆüËÜ¤Ç¥¥ê¥¹¥È¶µ¤òÉÛ¶µ¤·¤¿¸å¤É¤ó¤ÊºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤«¡©
Æó¿Í¤Î¡ÖÂåÉ½ÅªÀ¾²¤¿Í¡×
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÊ¸²½¤¬Â³¡¹¤ÈÎ®Æþ¤·¤Æ¤¤¿Àï¹ñ»þÂå¡¢ÂåÉ½Åª¤ÊÀ¾²¤¿Í¤È¸À¤¨¤ÐÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¶¥Ó¥¨¥ë¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤«¤Î¡ØÆüËÜ»Ë¡Ù¤òÃø¤·¤¿¥ë¥¤¥¹¡¦¥Õ¥í¥¤¥¹¤Î¤³¤È¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
³Î¤«¤Ë¤³¤ÎÆó¿Í¤ÏÀï¹ñ»þÂå¤ÎÀ¾²¤¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤È¸À¤Ã¤Æ¤âº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÍÌ¾¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Æó¿Í¤¬¼Â¤Ï¤â¤È¤â¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢Î¾¼Ô¤¬¤É¤³¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤É¤Ï°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÆó¿Í¤¬ÆüËÜ¤È¤É¤¦´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¤É¤³¤ÇºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÂÀ×¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´ØÏ¢µ»ö¡§
ÊáÎº¤«¤éÆÁÀî²È¹¯¤Î»ø½÷¤Ë¡¢¥¥ê¥¹¥È´þ¶µ¤òµñ¤ßÎ®ºá¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷À¡Ö¥¸¥å¥ê¥¢¤ª¤¿¤¢¡×¤Î¿ô´ñ¤Ê¿ÍÀ¸
¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¶¥Ó¥¨¥ë¤«¤é¡£
¡Ö¼é¸îÀ»¿Í¡×¥¶¥Ó¥¨¥ë¤È¥¢¥¸¥¢
¥¶¥Ó¥¨¥ë¤¬ÆüËÜ¤Ø¾åÎ¦¤·¤¿¤Î¤Ï1549Ç¯(Å·Ê¸18)8·î15Æü¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Î¾åÎ¦ÃÏ¤Ï¼¯»ùÅç¤Ç¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¶¥Ó¥¨¥ë¡ÊWikipedia¤è¤ê¡Ë
¤Ê¤¼¼¯»ùÅç¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Þ¥é¥Ã¥«¤Ç¼¯»ùÅç½Ð¿È¤ÎÆüËÜ¿Í¥ä¥¸¥í¥¦(¥¢¥ó¥¸¥í¥¦¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë)¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÉÛ¶µ¤ò»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì°Ê¸å¡¢¥¶¥Ó¥¨¥ë¤ÏÀ¾ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ò²ó¤Ã¤Æ¥¥ê¥¹¥È¶µ¤òÉÛ¶µ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÇÆóÇ¯´Ö¤ÎºÐ·î¤ò²á¤´¤¹¤È¡¢Åö»þ¤Î¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥¨¥º¥¹²ñ¤ÎµòÅÀ¤À¤Ã¤¿¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥´¥¢¤Øµ¢¹ñ¤·¤Þ¤¹¡£
°ì¹Ô¤Ï¥Þ¥é¥Ã¥«¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¡¢Íâ1552Ç¯2·î¤Ë¥´¥¢¤ËÅþÃå¡£¥¶¥Ó¥¨¥ëËÜ¿Í¤Ï¡¢¥¤¥¨¥º¥¹²ñ¤Î¥¤¥ó¥É´É¶èÄ¹¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤«¤éÆ±¹Ô¤µ¤»¤¿»Í¿Í¤ÎÀÄÇ¯¤ò»Êº×ÍÜÀ®½ê¤Ç¤¢¤ëÀ»¥Ñ¥¦¥í³Ø±¡¤ËÆþ³Ø¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¶¥Ó¥¨¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¥¥ê¥¹¥È¶µ¤òÉÛ¶µ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò¤â¤ÄÃæ¹ñ¤Ë¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ò¹¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¥´¥¢ÅþÃå¤ÎÆó¤«·î¸å¤Ë¤µ¤Ã¤½¤¯Ãæ¹ñ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤È¡¢ÁÆËö¤Ê½»¤Þ¤¤¤ÇÉÛ¶µ¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢°Û¹ñ¤Ç¤ÎÉÔ¼«Í³¤ÊÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÈ¯ÉÂ¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î12·î2Æü(3Æü¤È¤¤¤¦Àâ¤â)¤Ë46ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç±ÊÌ²¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤½¤Î°äÂÎ¤Ï¥Ü¥ó¡¦¥¸¥§¥º¶µ²ñ¤Ë°ÂÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1622Ç¯¤Ë¤Ï¶µ¹Ä¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ»¿Í¤ËÎó¤»¤é¤ì¡¢¸½ºß¡¢¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Ü¥ë¥Í¥ª¡¦Ãæ¹ñ¡¦Åì¥¤¥ó¥É½ôÅç¡¦¥´¥¢¡¦ÆüËÜ¤Î¼é¸îÀ»¿Í¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÊ¬¸©Ä£Á°¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¶¥Ó¥¨¥ëÁü
¥ë¥¤¥¹¡¦¥Õ¥í¥¤¥¹¤ÈÆüËÜ
¼¡¤Ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥Õ¥í¥¤¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Ï16ºÐ¤Ç¥¤¥¨¥º¥¹²ñ¤ËÆþ²ñ¡£Àè½Ò¤·¤¿¡¢Åö»þ¤Î¥¢¥¸¥¢ÉÛ¶µ¤ÎµòÅÀ¤À¤Ã¤¿¥¤¥ó¥É¤Î¥´¥¢¤ØÉë¤¡¢Àë¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÍÜÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥´¥¢¤Ç¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¶¥Ó¥¨¥ë¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤Î¿ÍÀ¸¤Ï·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥¤¥¹¤âÆüËÜ¤ÇÉÛ¶µ³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Èà¤¬Ç°´ê¤ÎÆüËÜ¾åÎ¦¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï1563Ç¯(±ÊÏ½6)¡¢31ºÐ¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Ä¹ºê¤Î²£À¥±º¤ËÅþÃå¤·¡¢¤½¤³¤ÇÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤Ö¤ÈÊ¿¸Í¤«¤éµþÅÔ¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Î²£À¥±º¸ø±à¤Î¡ÖÆîÈÚËÇ°×¹ÁÀ×¡×
¤½¤·¤Æµ¦Æâ¤ÇÀªÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î¿®Ç¤¤òÆÀ¤Æ¡¢µ¦Æâ¤Ç¤ÎÉÛ¶µ¤òµö²Ä¤ò¤È¤ê¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÍèÆü¤·¤Æ21Ç¯ÌÜ¤Î1583Ç¯(Å·Àµ11)¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¨¥º¥¹²ñ¤«¤éÆüËÜ¸ì¤ÎÇ½ÎÏ¤ÈÊ¸ºÍ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥¨¥º¥¹²ñ¤Î³èÆ°µÏ¿¤ò»Ä¤¹¤è¤¦¤ËÌ¿Îá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎµÏ¿¤¬¡¢¤Î¤Á¤Ë¡ØÆüËÜ»Ë¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ÆÀï¹ñ»þÂå¤ÎÂè°ìµé¤Î»ËÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥í¥¤¥¹¤Ï¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¤¬1587Ç¯(Å·Àµ15)¤Ë¥Ð¥Æ¥ì¥óÄÉÊüÎá¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Çµ¦Æâ¤Ë¤Ïµï¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¡¢Ä¹ºê¤ÇÊë¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ1592Ç¯(Å·Àµ20)¡¢ ºÆÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Î¾å»Ê¥ô¥¡¥ê¥Ë¥¢¡¼¥Î¤È¤È¤â¤Ë¥Þ¥«¥ª¤Ø¡£»°Ç¯¸å¤ËºÆ¤ÓÄ¹ºê¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ ¡¢1597Ç¯(·ÄÄ¹2)¤ËÄ¹ºê¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µýÇ¯65ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
Æó¿Í¤ÎÂÀ×¤ò²þ¤á¤ÆÃ©¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Èà¤é¤¬¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÎÉÛ¶µ¤ËÌ¿¤òÊû¤²¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
»²¹Í»ñÎÁ¡§Îò»Ë¤ÎÆæ¸¦µæ²ñ¡ØÉñÂæÎ¢¤«¤éÎò»Ë¤òÆÉ¤à»¨³Ø¤ÇÆüËÜÁ´»Ë¡Ù2022Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò
²èÁü¡§Wikipedias