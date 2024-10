スターバックスにて、”From_ To_ -Gift is limitless-”をテーマに実施される2024年のホリデーシーズン。

ホリデーシーズンの幕開けを告げるビバレッジとして「マカダミア ホワイトスノー チョコレート フラペチーノ」が登場します☆

スターバックス「マカダミア ホワイトスノー チョコレート フラペチーノ/マカダミア ホワイトスノー モカ」

販売期間:2024年11月1日(金)〜11月21日(木)予定

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

販売店舗:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

メニュー名・:左から)

・マカダミア ホワイトスノー チョコレート フラペチーノ(R)

・マカダミア ホワイトスノー モカ

スターバックスにて、11月1日よりホリデーシーズン2024を開催。

2024年のテーマは「From_ To_ -Gift is limitless-」です。

身近な友達や大切な人に向けて“ギフトを贈る”という素敵な行動が積み重なり、喜びの輪が広がることを願っています。

この想いを込めたメニューや、スターバックス リワード会員向けのキャンペーンを実施。

また、2024年で3年目を迎えた、誰かの笑顔につながる寄付プログラム「Be a Santaドネーションプログラム」も開催されます。

また、スターバックスから、初雪の贈り物として「マカダミア ホワイトスノー チョコレート フラペチーノ」が登場。

まるで初雪が舞い降ったかのような特別な空間で「マカダミア ホワイトスノー チョコレート フラペチーノ」が楽しめる「スターバックス コーヒー 初雪店」も4日間限定でオープンします☆

マカダミア ホワイトスノー チョコレート フラペチーノ

価格:持帰り 687円(税込)/店内利用 700円(税込)

サイズ:Tallサイズのみ

2024年のホリデーシーズンの幕開けを告げるビバレッジとして「マカダミア ホワイトスノー チョコレート フラペチーノ」が登場。

舞い降る初雪のワクワク感が表現された、マカダミアナッツ香る、クリーミーなホワイトチョコレートとのマリアージュはひとくちでホリデーの到来を感じるご褒美のような一杯です。

フラペチーノには、マカダミアホワイトチョコフレーバーソースを使用し、リッチなコクと香ばしさが口いっぱいに広がります。

ホイップクリームの上には、ホワイトとライトブルーのクラッシュキャンディ、シルバーシュガーをトッピングし、まるで雪が舞い降りたかのような美しい見た目に仕上げられているのもポイント。

さらに、フラペチーノの中にはイギリスの伝統菓子ホワイトチョコレートファッジを入れることで、アクセントのある甘みが際立ちます。

しゃりっとした食感とくちどけのよいファッジは、ミルキーな味わいの中にクセになるような食感が溶け合うのも魅力の一つ。

また、トッピングのクラッシュキャンディのカリカリ感もプラスすることで、異なる食感を楽しめる一杯です。

マカダミア ホワイトスノー モカ

サイズ・価格:(Hot / Iced)

・持帰り Short 550円(税込)/Tall 589円(税込)/Grande 633円(税込)/Venti 678円(税込)

・店内利用 Short 561円(税込)/Tall 600円(税込)/Grande 645円(税込)/Venti 690円(税込)

「マカダミア ホワイトスノー モカ」は、マカダミアナッツの香ばしさをアクセントにしたホワイトチョコレートとエスプレッソの香りとコクが楽しめるラテ。

エスプレッソとミルクにマカダミアホワイトチョコフレーバーソースを加え、エスプレッソの香りとコクを引き立てます。

ホイップクリームには、ホワイトとライトブルーのクラッシュキャンディ、シルバーシュガーをトッピング。

スイートとビターのバランスがとれた味わいと、クラッシュキャンディの食感が楽しめます。

東急プラザ原宿「ハラカド」701エリア「スターバックス コーヒー 初雪店」4日間限定オープン&先行販売

営業期間:2024年10月31日(木)〜11月3日(日)予定

※10月31日(木)は、13:30から先行販売を実施します。

営業時間:11:00〜20:00 (ラストオーダー 19:30)

※悪天候その他やむを得ない理由により、イベントを中止し、または営業時間を変更する場合があります

販売メニュー:

・マカダミア ホワイトスノー チョコレート フラペチーノ

※支払いは現金を除くクレジットカード、電子マネー等のキャッシュレス決済のみとなります(QRコード決済は除く)

※QRコード、スターバックス カード、各種クーポン・チケット類の利用はできません

入場料:無料

購入特典:イベントオリジナルステッカー ※特典には限りがあるため、なくなり次第終了となります

開催場所:東急プラザ原宿「ハラカド」701

所在地:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-31-21 原宿スクエア内 東急プラザ原宿「ハラカド」 6.7階

10月31日から11月3日までの4日間、東急プラザ原宿「ハラカド」701エリアにて、まるで初雪が舞い降ったかのような世界で「マカダミア ホワイトスノー チョコレート フラペチーノ」を楽しめる『スターバックス コーヒー 初雪店』がオープン。

11月1日からの販売に先駆けて、10月31日に特別に先行販売が実施されます。

店舗には「マカダミア ホワイトスノー チョコレート フラペチーノ」を模したふわふわのクリームときらめくキャンディ、シュガーを再現したホイップかまくらが登場。

かまくらの中に入ることができる特別な体験も用意されているので、初雪が舞い降ってくる演出を通じて、まるで本格的な冬の訪れを感じるようなひとときが楽しめます。

また、購入された方にはオリジナルステッカーをプレゼント。

一足早く初雪を楽しめる体験を通じて、スターバックスのホリデーシーズンを心ゆくまで堪能できるショップです。

※初雪は演出となります

スターバックス リワード会員向け「The Ribbon of STAR Gift」キャンペーン

開催期間:2024年11月1日(金)〜2024年12月25日(水)

エントリー方法:2024年11月1日(金)キャンペーンページより参加できます。

対象商品その他の条件:キャンペーンページから確認ください。

ロイヤルティ プログラム「Starbucks Rewards(スターバックス リワード)」会員を対象に、2024年のテーマである「From_ To_ -Gift is limitless-」のもと、ギフトの象徴であるリボンをモチーフに着想し、リボンをたどってStarをためる「The Ribbon of STAR Gift」キャンペーンを実施。

キャンペーンにエントリーのうえ対象商品を購入すると1個につき通常のStarに追加して3 Starsがプレゼントされます。

モバイルオーダー&ペイを利用して購入することで、さらに1Starがたまり、最大200 Starsがもらえます。

購入個数に応じて、デジタルコンテンツや本企画向けデザインのデジタル スターバックス カードなどのプレゼントも展開。

また抽選で1,000名様に名入れロゴボトルのプレゼントも予定されています。

誰かの笑顔につながる寄付プログラム「Be a Santa ドネーションプログラム」がスタート

実施期間:2024年11月1日(金) 〜2024年12月25日(水)

※Starの寄付金額が上限に達した場合には予告なく終了となる場合があります

スターバックスのホリデーシーズンでは3年目を迎えた寄付プログラム「Be a Santa ドネーションプログラム」が2024年もスタート。

Be a Santa ドネーションプログラムでは、スターバックス リワード 会員の皆様からのStarの寄付と売上の一部で、認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえを通じて、12月25日までのホリデー期間中に、地域のこども食堂へお菓子などをセットにしたホリデーギフトを寄付として届けられます。

新たに、「スターバックス リワード」に参加してためたStarがオンライン上で寄付ができるプログラムです。

いつでもどこでも思い立った時にオンラインで寄付が可能となり、より気軽に参加できるようになった「Be a Santa ドネーションプログラム」

さらに、Be a Santa ドネーションプログラムの取り組みに賛同くださったネスレ日本からも、「キットカット」が寄付されました。

スターバックスのお菓子などと共に、ホリデーギフトとしてこども食堂に直接お届け。

2024年は47都道府県のこども食堂に、スタッフの方たちがサンタに扮して訪問予定です。

このプログラムを通じて生まれたこども食堂とのつながりを大切に育み、子どもたちや地域の方々に少しでも幸せなひとときが届けられます。

初雪の知らせと同じように、誰かに伝えたくなるようなホリデーの到来を感じるビバレッジ。

スターバックスにて2024年11月1日より販売される「マカダミア ホワイトスノー チョコレート フラペチーノ」と「マカダミア ホワイトスノー モカ」の紹介でした☆

