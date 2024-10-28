¡ÖÁª¼ê¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤±¤Æ¤¤¤ë¡× Ì¾¾¡¢Íî¹çÇîËþ»á¤âüþÂÀ¸ÝÈ½üþ¡©¡¡ÃæÆü¡¦°æ¾å°ì¼ù¿·´ÆÆÄ¤Ø¤Î´üÂÔÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë¡ÖÍýÍ³¡×
°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï½é»Å»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¸«»ö¡¢¶â´Ý¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ÃæÆü¤Î°æ¾å°ì¼ù¿·´ÆÆÄ¤¬ÃåÇ¤Áá¡¹¡¢ÀºÎÏÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÀè¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï4µåÃÄ¤¬¶¥¹ç¤·¤¿Â¨ÀïÎÏº¸ÏÓ¡¢¶â´ÝÌ´ÅÍ¡Ê´ØÂç¡Ë¤ò¿À°ú¤¡£Âç¤¤¯¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¹Ô¤¤¡¢´î¤Ó¤òÁ´ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛÃæÆü¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤¬¡ÖµåÃÄ»Ë¾å¶þ»Ø¡×¤À¤È¸À¤¨¤ëÍýÍ³¡¡Ì¤Íè¤Ø¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤ë¤«¤â¡©
¡¡¤Þ¤¿µî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀäÂÐ¼é¸î¿À¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤È¤â¼«¿È¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¶Ë¾å¾¾ºäµí¡¡¼ù°ì¡×¤Ë¾·¤¡¢ÀäÉÊµíÆù¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é»ÄÎ±¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ó¤À¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¿·»Ø´ø´±¤Ë¤Ï3Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¥Á¡¼¥à¤«¤é¤ÎÉâ¾å¤¬Â÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐÀî¹·Ìï¡¢¥Ö¥é¥¤¥È·òÂÀ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥í¥Þ¥óË¤¤òÊú¤¨¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¸ú²ÌÅª¤ËÁª¼ê¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤»¤ë¤«¤¬¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î»Ø´ø´±¤«¤é¤â°æ¾å´ÆÆÄ¤Ø¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë3ÅÙ¤Î3´§²¦¤ò³ÍÆÀ¡¢ÃæÆü´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¤ÏºßÀÒ7¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡3ÅÙ¡¢ÆüËÜ°ì1ÅÙ¤ËÆ³¤¡¢¾¡Éé¤Îµ´¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿Íî¹çÇîËþ»á¤È¸µDeNA´ÆÆÄ¤ÎÃæÈªÀ¶»á¤¬27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊTBS·ÏÎó¡Ë¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤´°Õ¸«ÈÖ¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£
¡¡24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÎÆâÍÆ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Íî¹ç»á¤Ï´ÆÆÄ»þÂå¤Ë1ÅÙ¤â¥¯¥¸¤ò°ú¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥¯¥¸°ú¤¯¤Þ¤Ç¤ÏµåÃÄ¤Î»Å»ö¡¢³Í¤Ã¤Æ¤¤¿¤é´ÆÆÄ¤Î»Å»ö¤Ã¤Æ³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Á¡¼¥à¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤¬µÚ¤ÖÃæ¡¢Íî¹ç»á¤Ï°æ¾å¿·´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£
¡¡´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¸½ÌòÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤âÀÜ¤·¤¿°æ¾å¿·´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÌÛ¡¹¤ÈÎý½¬¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤è¡£Áª¼ê²ñÄ¹¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ÆÁª¼ê¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¿¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼êÏÓ¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¿·´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦Ìîµå¤ò¤ä¤ë¤«¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£ÃæÆüµåÃÄ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æºå¿À¤Ç¤â¥³¡¼¥Á¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬·ë¹½¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë½Ð¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÊ£¿ôµåÃÄ¤Ç»ØÆ³¼Ô¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¹¤¤¸«ÃÏ¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥É¥é¥Õ¥È»þ¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö´îÅÜ°¥³Ú¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤¹¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡£¼ã¼ê¤ò¤¦¤Þ¤¤¤³¤È»ý¤Á¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡×¤È¼ã¼ê¤¬Â¿¤¤¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Ë¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¸«¤ë¡£
¡¡¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯É½Í½Äê¤ÎÁÈ³Õ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£²¿¤è¤ê¶áÇ¯¤Ï3Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤ò´Þ¤áB¥¯¥é¥¹¤¬Äê°ÌÃÖ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤É÷¤Ç¶¯ÎµÂÇÀþÉü³è¤Ê¤ë¤«¡£ÌÀ¤ë¤µ¤È¥¬¥à¥·¥ã¥é¤µ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë°æ¾åÃæÆü¤Î¥Á¡¼¥àÀïÎ¬¤¬º£¸å¤âÃíÌÜ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï