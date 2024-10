【初音ミク -和バニー- 1/7スケールフィギュア】近日受注開始予定

フリューは、1/7スケールフィギュア「初音ミク -和バニー- 1/7スケールフィギュア」の受注を近日開始する。

本製品は初音ミクを和装とバニー姿を組み合わせた姿で立体化したもの。彩り豊かな和装が華やかで美しい。

Art by トマリ (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net