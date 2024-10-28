ÁêÂ³¤¬È¯À¸¡Ä¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÈá¤·¤ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¡ÒÁêÂ³¼êÂ³¤¡Ó¤ËÉ¬Í×¤Ê4¤Ä¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡ÚÁêÂ³ÀìÌçÀÇÍý»Î¤¬²òÀâ¡Û¡¡
²ÈÂ²¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢Áòµ·¤Ê¤É¤¬°ìÄÌ¤ê½ª¤ï¤Ã¤Æ°ìÃÊÍî¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ÀÍî¤ÁÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¢¤È¤Ë¡¢ÁêÂ³È¯À¸¸å10¥õ·î¤È¤¤¤¦´ü¸Â¤¬Äê¤á¤é¤ì¤¿¡ÖÁêÂ³¼êÂ³¤¡×¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³ÀìÌçÀÇÍý»Î¤Î´ßÅÄ¹¯Íº»á¤¬¤ä¤µ¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³È¯À¸¸å¡¢É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡Ö4¤Ä¤Î¼êÂ³¤¡×
²ÈÂ²¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢Èá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âµã¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ºâ»º¤Î»ý¤Á¼ç¤Î»àË´¤òÃÎ¤Ã¤¿Æü¤ÎÍâÆü¤«¤é10¥õ·î°ÊÆâ¤ËÁêÂ³¼êÂ³¤¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ºÁêÂ³¼êÂ³¤¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£Âç¤Þ¤«¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢¡ÖÁêÂ³¿Í¤Î³ÎÄê¡×¡Ö°ä»º¤ÎÊ¬³ä¡×¡ÖÁêÂ³ÀÇ¿½¹ð¡×¡ÖÌ¾µÁÊÑ¹¹¼êÂ³¤¡×¤Î4¤Ä¤Ç¤¹¡£
➀ÁêÂ³¿Í¤Î³ÎÄê¡¡¡¡
¢°ä»º¤ÎÊ¬³ä¡¡¡¡
£ÁêÂ³ÀÇ¿½¹ð¡¡¡¡
¤Ì¾µÁÊÑ¹¹¼êÂ³¤
➀ÁêÂ³¿Í¤Î³ÎÄê¡Ä½ÐÀ¸¤«¤é»àË´»þ¤Þ¤Ç¤Î¸ÍÀÒ¤ò³ÎÇ§
¤Þ¤º¡¢ÁêÂ³¿Í¤ò³ÎÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£°ä¸À½ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤ËÌ¾Á°¤ò½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÁêÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ä¸À½ñ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³¿Í¤ò³ÎÄê¤¹¤ëºî¶È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¿ÈÊ¬´Ø·¸¤Î½ñÎà¤òÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³¿Í¤ò³ÎÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³ÀÇ¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°ä»ºÊ¬³ä¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤ËÉ¬¤ºÆþ¼ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ½é¤ËÈïÁêÂ³¿Í¤Î½ÐÀ¸¤«¤é»àË´¤Þ¤Ç¤ÎÏ¢Â³¤·¤¿¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¤ÈÉíÉ¼¡¢½»Ì±É¼¤Î½üÉ¼¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤òÆþ¼ê¤¹¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬Ã¯¤Ê¤Î¤«¤ò³ÎÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆþÀÒ¤ÈÅ¾ÀÒ¤Ç¸Å¤¤¸ÍÀÒ¤ËÁÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤Î»Ô¶èÄ®Â¼Ìò¾ì¤ËÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«¿È¤Ç¼èÆÀ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²¼µ¤Î¼ê½ç¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¼êÂ³¤¤ÏÀÇÍý»Î¤Ë°ÍÍê¤¹¤ì¤Ð¡¢¼èÆÀÂå¹Ô¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸Î¿Í¤Î¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¼èÆÀ¤Î¼ê½ç
¡ ¤´¼«¿È¤¬Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¤Î¼èÆÀ¢¨
¢ Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¤Î»àË´¤ÎµºÜ¤Î¤¢¤ë¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¡Ê½üÀÒÆ¥ËÜ¡Ë¤ò¼è¤ë
£ ¢¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¤Ë½ÐÀ¸¤«¤é¤Î¾ðÊó¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¡¢ÁÌ¤Ã¤ÆÊÌ¤Î»ÔÄ®Â¼¤Ø¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡ÊÍ¹Á÷²Ä¡Ë
¤ Ê¿À®15Ç¯1·î11Æü°ÊÁ°¤Î¤â¤Î¤Ï²þÀ½¸¶¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¡¦½üÀÒÆ¥ËÜ¤ò¼è¤ë
¢¨¡¡¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¤Ï¶áÇ¯¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îË¡¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÀÁµá¤Ç¤¤ëÊý¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤´¼«¿È¤Î¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤Î¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¤ÈÉíÉ¼¡¢½»Ì±É¼¤òÂ·¤¨¡¢Ë¡Ì³¶É¤Ç¡ÖË¡ÄêÁêÂ³¾ðÊó°ìÍ÷¿Þ¡×¤òºîÀ®¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÖË¡ÄêÁêÂ³¾ðÊó°ìÍ÷¿Þ¡×¤¬¤¢¤ì¤ÐÁêÂ³ÀÇ¿½¹ð°Ê³°¤Î¼êÂ³¤¤ÇÈïÁêÂ³¿Í¤Î¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁêÂ³¤Î¼êÂ³¤¤ò´ÊÃ±¤Ë¤·¤Æ¡¢ÁêÂ³ÅÐµ¤Ê¤É°ä»ºÁêÂ³¤Î¼êÂ³¤¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤¹¤ëÁ°¤Ë¡ÖË¡ÄêÁêÂ³¾ðÊó°ìÍ÷¿Þ¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¿ÈÊ¬´Ø·¸¤Î½ñÎà¤Ï¡¢ÁêÂ³³«»ÏÆü10Æü°Ê¹ß¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð»È¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤Î°õ´Õ¾ÚÌÀ½ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¡×¤Ë¤ÏÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤Î¼Â°õ¤ò²¡¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÅºÉÕ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¢°ä»º¤ÎÊ¬³ä¡Ä¤Þ¤º¤ÏÂç¤Þ¤«¤Êºâ»º¤òÇÄ°®
ÁêÂ³¿Í¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤é¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÀµ³Î¤Ë¶â³Û¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁêÂ³Êü´þ¤ÈÁêÂ³ÀÇ¿½¹ð¤ÎÉ¬Í×À¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¤ÏÂç¤Þ¤«¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤ÐÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÁêÂ³¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Îºâ»º¤È¤·¤Æ¡¢¼Ú¶â¤âÁêÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ú¶â¤ÏÂç¤¤¤¾ì¹ç¤Ï3¥õ·î°ÊÆâ¤ËÁêÂ³Êü´þ¤¹¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼Ú¶â¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«Âð¤ÎÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤¬3,000Ëü±ß¡¢¶ä¹ÔÍÂ¶â¤¬2,000Ëü±ß¡¢¾Ú·ô¸ýºÂ¤¬1,000Ëü±ß¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤¬500Ëü±ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤Ï¹ç·×¤·¤Æ6,500Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ðÁÃ¹µ½ü¤Î4,800Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÁêÂ³ÀÇ¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£ÁêÂ³ÀÇ¿½¹ð¡Ä°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤Î½àÈ÷
ºâ»º¤ÎÂç¤Þ¤«¤ÊÇÄ°®¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼¡¤Ï°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤Ç°ä»º¤ÎÊ¬¤±Êý¤òÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò½ñÌÌ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ì¾µÁÊÑ¹¹¼êÂ³¤¡Ä»ÊË¡½ñ»Î¡¢¹ÔÀ¯½ñ»Î¤Ë°ÍÍê
¤½¤·¤ÆÉÔÆ°»º¤äÍÂ¶â¤Ê¤É¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÍÂ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤ÇÉ¬Í×½ñÎà¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤¬½ðÌ¾²¡°õ¤·¤ÆÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¿Í¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ØÊ¬³ä¤·¤Æ¿¶¹þ¤Þ¤ì¡¢ÍÂ¶â¸ýºÂ¤ÏÌ¾µÁÊÑ¹¹¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾Ú·ô¸ýºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬¿·¤·¤¤¾Ú·ô¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÍ²Á¾Ú·ô¤ò°Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»º¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤äÁêÂ³ÅÐµ¤Ï»ÊË¡½ñ»Î¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ßÅÄ ¹¯Íº
¸øÇ§²ñ·×»Î¡¿ÀÇÍý»Î¡¿¹ÔÀ¯½ñ»Î¡¿ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡¿Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¡¿1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¿¹ñºÝ¸øÇ§Åê»ñ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡ÊÆüËÜ¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñÇ§Äê¡Ë