¡ÖºÇ½é¤Î1ÉÃ¤«¤é¤Î¿´¹½¤¨¤¬°ã¤¤¤òÀ¸¤ó¤À¡×¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à·âÇË¤Çº£µ¨¥×¥ì¥ß¥¢½é¾¡Íø¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡¢»Ø´ø´±¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡×
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Î¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤¬¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
27Æü¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè9Àá¤Ç¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÌ¤¾¡Íø¤ÈÂç¶ìÀï¡£¹ß³Ê·÷¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤À¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é·ã¤·¤¯Á°¤Ë¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡£¤¹¤ë¤È31Ê¬¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î¥×¥ì¥¹¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤òºÇ¸å¤Ï¥¸¥ã¥ó¡á¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Æ¥¿¤¬½³¤ê¹þ¤ßÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£³ùÅÄ¤Ï88Ê¬¤«¤é¤Î½ÐÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤Î1ÅÀ¤ò¼é¤ê¤¤ê¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½é¾¡Íø¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØPalace TV¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤¬ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤ÎÁ°¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Æ»î¹ç¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡ÖÆÃ¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¸ùÀÓ¤Ï¡¢º£Æü¤Î¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤Ë¤¢¤ë¡×
¡ÖºÇ½é¤Î1ÉÃ¤«¤éÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¡¢Á°Àþ¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡×
¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ÎÄ¾¸å¡¢²æ¡¹¤ÏÁ°Àþ¤Ë½Ð¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¤Ë¸·¤·¤¤PKÈ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢²æ¡¹¤Ïº£Æü¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òËÜÅö¤Ë¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖºÇ½é¤Î1ÉÃ¤«¤é¤Î¿´¹½¤¨¤¬°ã¤¤¤òÀ¸¤ó¤À¡£·ã¤·¤µ¡¢Í¦µ¤¡¢Í¦´º¤µ¡£²æ¡¹¤¬¤¤¤«¤Ë¹â¤¤°ÌÃÖ¤«¤éÈà¤é¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¡¢ÇØ¸å¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖºÇ¤âÎÉ¤¤Îã¤Ï¡¢²æ¡¹¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤¬Áê¼ê¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Çº¸¥»¥ó¥¿¡¼¥Ï¡¼¥Õ¤«¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¡×
¡ÖºÇÂç¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿´¹½¤¨¤À¤Ã¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢¥»¥ë¥Ï¡¼¥¹¥È¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â´¶¼Õ¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â±þ±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¼ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï[4-4-2]¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö¤·¤«¤·¡¢²æ¡¹¤Ï¾ï¤ËÈà¤é¤ò¥´¡¼¥ë¤«¤é±ó¤¶¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅØÎÏ¤Î¤¿¤á¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¡¢ÆÃ¤Ë¹¶·â¿Ø¤ÏºÇ¸åÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡×
¡Ö¤À¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡×
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¿®¤¸¡¢¾ï¤Ë²æ¡¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¡×
27Æü¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè9Àá¤Ç¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÌ¤¾¡Íø¤ÈÂç¶ìÀï¡£¹ß³Ê·÷¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤À¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é·ã¤·¤¯Á°¤Ë¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡£¤¹¤ë¤È31Ê¬¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î¥×¥ì¥¹¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤òºÇ¸å¤Ï¥¸¥ã¥ó¡á¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Æ¥¿¤¬½³¤ê¹þ¤ßÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£³ùÅÄ¤Ï88Ê¬¤«¤é¤Î½ÐÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤Î1ÅÀ¤ò¼é¤ê¤¤ê¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½é¾¡Íø¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡ÖÆÃ¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¸ùÀÓ¤Ï¡¢º£Æü¤Î¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤Ë¤¢¤ë¡×
¡ÖºÇ½é¤Î1ÉÃ¤«¤éÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¡¢Á°Àþ¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡×
¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ÎÄ¾¸å¡¢²æ¡¹¤ÏÁ°Àþ¤Ë½Ð¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¤Ë¸·¤·¤¤PKÈ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢²æ¡¹¤Ïº£Æü¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òËÜÅö¤Ë¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖºÇ½é¤Î1ÉÃ¤«¤é¤Î¿´¹½¤¨¤¬°ã¤¤¤òÀ¸¤ó¤À¡£·ã¤·¤µ¡¢Í¦µ¤¡¢Í¦´º¤µ¡£²æ¡¹¤¬¤¤¤«¤Ë¹â¤¤°ÌÃÖ¤«¤éÈà¤é¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¡¢ÇØ¸å¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖºÇ¤âÎÉ¤¤Îã¤Ï¡¢²æ¡¹¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤¬Áê¼ê¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Çº¸¥»¥ó¥¿¡¼¥Ï¡¼¥Õ¤«¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¡×
¡ÖºÇÂç¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿´¹½¤¨¤À¤Ã¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢¥»¥ë¥Ï¡¼¥¹¥È¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â´¶¼Õ¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â±þ±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¼ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï[4-4-2]¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö¤·¤«¤·¡¢²æ¡¹¤Ï¾ï¤ËÈà¤é¤ò¥´¡¼¥ë¤«¤é±ó¤¶¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅØÎÏ¤Î¤¿¤á¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¡¢ÆÃ¤Ë¹¶·â¿Ø¤ÏºÇ¸åÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡×
¡Ö¤À¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡×
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¿®¤¸¡¢¾ï¤Ë²æ¡¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¡×