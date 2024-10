TWICEのユニットMISAMO、2ndミニアルバムのリード曲「Identity」のMVを公開！スペインで撮影

TWICEの日本人メンバーミナ、サナ、モモの3名からなるユニットMISAMOが、2024年11月6日(水)発売の日本2ndミニアルバム「HAUTE COUTURE」のリード曲「Identity」のミュージックビデオを公開した。「Identity」は自分らしさという意味で、「他の誰かじゃない、自分の価値や考えを尊重することで自分らしさが表現できる」という意味が込められている楽曲。壮大感のあるイントロから始まる、聴けば聴くほど中毒性があるメロディが特徴だ。

公開されたミュージックビデオは、MISAMOとして初となる海外(スペイン)での撮影となる。総勢30名のダンサーと踊る華やかなパフォーマンスや、野外でのドローンショット撮影など、壮大な規模感が感じられる絵になっている。前作のリード曲「Do not touch」同様、J.Y. Park(パク・ジニョン)も作詞に参加している本楽曲。MISAMOならではのスタイリッシュでかっこいいサウンドとダンスに注目だ。また、11月にはMISAMO初のドームツアー、「MISAMO JAPAN DOME TOUR 2024 “HAUTE COUTURE”」を予定している。

■リリース情報

MISAMO JAPAN 2nd MINI ALBUM「HAUTE COUTURE」

発売日:2024年11月6日発売



<CD収録楽曲>※全形態共通7曲

01.Identity

02.RUNWAY

03.Wah Wah Wah

04.Baby, I'm good

05.Daydream

06.NEW LOOK

07.Jealousy

+ミナ ソロ楽曲 / サナ ソロ楽曲 / モモ ソロ楽曲

※形態ごとに異なります。



○初回限定豪華盤【CD+DVD】

【品番】WPZL-32168/9

価格¥7,700(税込)



<CD収録曲>(全7曲収録予定)

ソロ楽曲を除く、全形態共通楽曲を収録。



<DVD収録内容>

1.「Masterpiece」Opening Trailer -ミナ-

2.「Masterpiece」Opening Trailer -サナ-

3.「Masterpiece」Opening Trailer -モモ-

4.「Masterpiece」Opening Trailer -MISAMO-

5.「Marshmallow」Music Video

6.「Do not touch」Music Video

7.「HAUTE COUTURE」Jacket Shooting Making Movie

8.「HAUTE COUTURE」Jacket Self-Making Movie

※「Masterpiece」Opening TrailerはYouTubeに公開されている映像と同じ内容です。



○ミナ盤【CD】

【品番】WPCL-13611

価格¥3,200(税込)



<CD収録曲>(全8曲収録予定)

全形態共通楽曲 + MINAソロ楽曲「Misty」



○サナ盤【CD】

【品番】WPCL-13612

価格¥3,200(税込)



<CD収録曲>(全8曲収録予定)

全形態共通楽曲 + SANAソロ楽曲「Mirage」



○モモ盤【CD】

【品番】WPCL-13613

価格¥3,200(税込)



<CD収録曲>(全8曲収録予定)

全形態共通楽曲 + MOMOソロ楽曲「Money In My Pocket」



○通常盤【CD】

【品番】WPCL-13614

価格¥2,600(税込)



<CD収録曲>(全7曲収録予定)

ソロ楽曲を除く、全形態共通楽曲を収録。



○ONCE JAPAN限定盤【CD】

【品番】WPCL-60082

価格¥3,600(税込)



<CD収録曲>(全10曲収録予定)

全形態共通楽曲 + ミナ ソロ楽曲 + サナ ソロ楽曲 + モモ ソロ楽曲



