TWICEのユニットMISAMO、2ndミニアルバムのリード曲「Identity」のMVを公開！スペインで撮影
「Identity」は自分らしさという意味で、「他の誰かじゃない、自分の価値や考えを尊重することで自分らしさが表現できる」という意味が込められている楽曲。壮大感のあるイントロから始まる、聴けば聴くほど中毒性があるメロディが特徴だ。
前作のリード曲「Do not touch」同様、J.Y. Park（パク・ジニョン）も作詞に参加している本楽曲。MISAMOならではのスタイリッシュでかっこいいサウンドとダンスに注目だ。
また、11月にはMISAMO初のドームツアー、「MISAMO JAPAN DOME TOUR 2024 “HAUTE COUTURE”」を予定している。
■リリース情報
MISAMO JAPAN 2nd MINI ALBUM「HAUTE COUTURE」
発売日：2024年11月6日発売
＜CD収録楽曲＞※全形態共通7曲
01.Identity
02.RUNWAY
03.Wah Wah Wah
04.Baby, I'm good
05.Daydream
06.NEW LOOK
07.Jealousy
＋ミナ ソロ楽曲 / サナ ソロ楽曲 / モモ ソロ楽曲
※形態ごとに異なります。
○初回限定豪華盤【CD+DVD】
【品番】WPZL-32168/9
価格￥7,700（税込）
＜CD収録曲＞（全7曲収録予定）
ソロ楽曲を除く、全形態共通楽曲を収録。
＜DVD収録内容＞
1.「Masterpiece」Opening Trailer -ミナ-
2.「Masterpiece」Opening Trailer -サナ-
3.「Masterpiece」Opening Trailer -モモ-
4.「Masterpiece」Opening Trailer -MISAMO-
5.「Marshmallow」Music Video
6.「Do not touch」Music Video
7.「HAUTE COUTURE」Jacket Shooting Making Movie
8.「HAUTE COUTURE」Jacket Self-Making Movie
※「Masterpiece」Opening TrailerはYouTubeに公開されている映像と同じ内容です。
○ミナ盤【CD】
【品番】WPCL-13611
価格￥3,200（税込）
＜CD収録曲＞（全8曲収録予定）
全形態共通楽曲 + MINAソロ楽曲「Misty」
○サナ盤【CD】
【品番】WPCL-13612
価格￥3,200（税込）
＜CD収録曲＞（全8曲収録予定）
全形態共通楽曲 + SANAソロ楽曲「Mirage」
○モモ盤【CD】
【品番】WPCL-13613
価格￥3,200（税込）
＜CD収録曲＞（全8曲収録予定）
全形態共通楽曲 + MOMOソロ楽曲「Money In My Pocket」
○通常盤【CD】
【品番】WPCL-13614
価格￥2,600（税込）
＜CD収録曲＞（全7曲収録予定）
ソロ楽曲を除く、全形態共通楽曲を収録。
○ONCE JAPAN限定盤【CD】
【品番】WPCL-60082
価格￥3,600（税込）
＜CD収録曲＞（全10曲収録予定）
全形態共通楽曲 + ミナ ソロ楽曲 + サナ ソロ楽曲 + モモ ソロ楽曲
■関連リンク
TWICE 日本公式サイト
「HAUTE COUTURE」特設サイト