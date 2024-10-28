¼ñÎ¤¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¡Ö¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×¤È¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¡¼¡×¤ËÂç¶½Ê³¡¡Êì¿Æ¾ù¤ê¤Î¥À¥ó¥¹¤Ë°µ´¬¤ÎÀ¼
¾®°Ëâ¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¾±éµ»
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¼ñÎ¤¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡È·î10¡É¥É¥é¥Þ¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¡Ê·îÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤ÎÉ¾È½¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸«Æ¨¤·ÌµÎÁÇÛ¿®Æ°²è¥µ¡¼¥Ó¥¹TVer¤ÎÂè1ÏÃºÆÀ¸¿ô¤Ï200Ëü¤òÆÍÇË¤·ÊüÁ÷¶È³¦¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¿ô¤ÏÂè2ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿21Æü¤Ï53Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢25Æü¸½ºß¤Ç¤Ï60Ëü6000¿Í¤ÈµÞÁý¡£20Æü¤Ë½é²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤ÎÆ±58Ëü1000¿Í¤ò¾å²ó¤ëÀª¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡Ë
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÌÜ¤Î·Á¥½¥Ã¥¯¥ê¡ª¡×¤Î¼ñÎ¤¡ÄÎ¾¿Æ¡Ö¿åÃ«Ë¡×¡Ö°ËÆ£Íö¡×¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤¿
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë»ÊË¡»î¸³¤Ë°ìÈ¯¹ç³Ê¤·¤¿ÊÛ¸î»Î¤Î¿ÀÇÈÎ¼»Ò¡Ê¼ñÎ¤¡Ë¡£¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º´¶¾ð¤òÇÓ½ü¤·¤ÆÁê¼ê¤È¸þ¤¹ç¤¤¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ë¡Äî¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦°Û¿§¤ÎË¡Äî¥É¥é¥Þ¤À¡£Ì¥ÎÏ¤Ï²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¼ñÎ¤¤Î¾®°Ëâ¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¾±éµ»¤À¡£
¡¡½©¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ò¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ëÊüÁ÷¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÂè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Éô²¼¤Î½÷À¼Ò°÷¤ò¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¦¥»¥¯¥Ï¥é¤Ç¼«»¦¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤ÀÃËÀ¾å»Ê¤òË¡Äî¤Ç°ì³å¡£µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÇ÷ÎÏ¤ÇÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤·¡¢Íºá¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Âè2ÏÃ¤Ç¤â¡¢·ÝÇ½¥×¥í¼ÒÄ¹¤ÎÅðºî¤òÍýÏ©À°Á³¤ÈÎ©¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÁÖ²÷¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¿ÀÇÈÎ¼»ÒÊÛ¸î»Î¤ÏÉþÁõ¤ËÌµÆÜÃå¤Ç¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤Æ¤â¡¢Ãæ¤Î¥·¥ã¥Ä¤ÎÃæ±û¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¾åÃå¤Î³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ê¡¼¥ÈÁ³¤È¤·¤Æ¤ª¤é¤ºÈï³²¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤Ë¡¢¶¦´¶¤ò´ó¤»¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ÎÂè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢±ýÇ¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÂç´î¤Ó¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡ù¥é¥Ó¥Ã¥È¡×¤Î¸Å»²¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦»ûÅÄ¹¸»Ê¡ÊËÜÂ¿ÎÏ¡Ë¤¬¡¢Ë¡Î§»öÌ³½ê¤òË¬¤ì¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ò½Ð¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Èµã¤¤Ä¤¯¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢»ûÅÄ¤Î¿ä¤·¤Ç¤¢¤ë¥·¥Û¡Ê¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¿·¶Ê¤Î²Î»ì¤ËÅðºîµ¿ÏÇ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢Ë¡ÄîÆ®Áè¤ØÈ¯Å¸¡£ºÛÈ½¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á»ûÅÄ¤Î²¼¤Ø¶î¤±¤Ä¤±¤¿Î¼»Ò¤Ï¡¢¡ÈÀ¿°Õ¤ò¸«¤»¤ë¡É¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¡ÈÀ¿°Õ¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÊ±Áõ¤·¤Æ¥À¥ó¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ñÎ¤¤Ï¥¥é¥¥é°áÁõ¤òÃå¤Æ°¦ÕÈ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¯¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î»Ñ¤Ë¼ñÎ¤¤ÎÊì¿Æ¤Î°ËÆ£Íö¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿3¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿Ãæ¹âÇ¯ÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£°ÛºÌ¤òÊü¤ÄÊÛ¸î»Î¤ËÊ±¤¹¤ë¼ñÎ¤¤Î¾®°Ëâ¤Î¤è¤¦¤ÊÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢1977Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î13ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤ä¤µ¤·¤¤°Ëâ¡Ù¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë70Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ¤Î²ÎÍØ³¦¤Ç¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤ÎºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥ß¡¼¤È¥±¥¤¤Çºî¤ë¥Ô¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¡¼¤Ç¡¢78Ç¯6·î¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òµÏ¿¤·¤¿³Ú¶Ê¤¬¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¡£¤¯¤·¤¯¤â¥É¥é¥Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈÆ±¤¸¤Î¤¿¤á¡¢°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡È¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡É¤È¡È¥Ô¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¡¼¡É¤Î¶¦±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤è¤¦¤À¡¢¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÊüÁ÷¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¥Ö¥ê¥Ö¥ê¤Ê¥À¥ó¥¹ÈäÏª
¡¡·àÃæ¤Ç¼ñÎ¤¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥Ö¥ê¥Ö¥ê¤Ê¥À¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤µ¤¹¤¬¡¢ÅÁÀâ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÌ¼¤À¤Í¡×¡Ö¼ñÎ¤¤Á¤ã¤ó¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»Ñ¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ªÊìÍÍ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£2023Ç¯ÅÙ¸å´üÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤ÇÀï¸å¤Î¡Ö¥Ö¥®¤Î½÷²¦¡×¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿³ÞÃÖ¥·¥Å»Ò¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¡¢·àÃæ¤Ç¸«»ö¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¼ñÎ¤¤Ï4ºÐ¤Î»þ¤«¤é¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤ò½¬¤¤»Ï¤á¡¢¾®³Ø5Ç¯À¸¤Ç¡Ö¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡×¤Î¼çÌò¡¦¥¯¥é¥é¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿°ïºà¤À¡£15ºÐ¤Î»þ¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Ð¥ì¥¨³Ø¹»¤Ø¥Ð¥ì¥¨Î±³Ø¤¹¤ë¤¬¡¢¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤äÂ¼ó¤ÎÇíÎ¥¹üÀÞ¤Ê¤ÉÉé½ý¤¬Â³¤¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤òÃÇÇ°¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¹â¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Éã¤Ï¿åÃ«Ë¡¢Êì¤Ï°ËÆ£Íö¤È¤¤¤¦·ÝÇ½°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¼ñÎ¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥À¥ó¥¹¤Î´°¥³¥Ô¤ÏÄ«ÈÓÁ°¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¡×¡Ö¥³¥ÍÈ´Å§¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¤ä¤Ã¤«¤ß¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¼þ°Ï¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬Î¾¿Æ¤ÎÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Î¤òNG¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ËÌÀ¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£10·î13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢Àê¤¤»Õ¤ÎÀ±¤Ò¤È¤ß¤¬¼ñÎ¤¤ÎÎø°¦´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ñ¥Ñ¡Ê¿åÃ«¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤È¤Î·ëº§¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀê¤¦¤È¡Ö¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Éã¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯4·î¤Þ¤Ç¤ËËÜÌ¾¤Î¡Ö¿åÃ«¼ñÎ¤¡×¤Ë²þÌ¾¤¹¤ë¤È±¿µ¤¤¬¾å¤¬¤ë¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤¤ê¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤â¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÁêËÀ¡×¤ÇÉã¿Æ¤Î¿åÃ«¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¿ù²¼±¦µþ¤¬¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¹ÈÃã¤òÃí¤°ÆÈÆÃ¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¹¤´¤¤Èô¤Ó»¶¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈëÏÃ¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¼ñÎ¤¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÉñÂæ¤ä¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ëºÝ¡¢¿Æ¤Î¤³¤È¤Ï°ìÀÚÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤ÇÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ËÜ¿Í¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤Ë¼ç±é¤·¤Æ¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤ÎÃÏ°Ì¤ÈÌ¾À¼¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤ÇºÇ¶á¤Ï¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ç¤Î²ø±é¤Ë¤è¤Ã¤Æ±éµ»¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹É¾²Á¤ò¹â¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤ÇÅìÂçË¡³ØÉôÂ´¤Î¥¤¥±¥á¥óÊÛ¸î»Î¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥¸¥§¥·¡¼¡ÊSixTONES¡Ë¤Î±éµ»¤À¡£°ìÉô»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡ÖÂæ»ì¤¬ËÀÆÉ¤ß¡×¡ÖÌ¯¤Ë°õ¾Ý¤¬Çö¤¤¡×¡ÖÂçº¬¤À¤«¤é½÷Í¥¤µ¤ó¤ò¤á¤Ã¤Á¤ã±éµ»¾å¼ê¤¯¸«¤¨¤µ¤»¤ë°ú¤Î©¤ÆÌò¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¥¸¥§¥·¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£Ç¯7·î¤Ë°½À¥¤Ï¤ë¤«¤È¤ÎÇ®°¦¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ï¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ªÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥º¥É¥ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¥Í¥Ã¥È¤Ç¡ÖÉâ¤«¤ì¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Î¡Ö¥¹¥È¡¼¥ó¥º¡×¤ò½Ì¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ö¥º¥É¥ó¡×¤Ï¥¸¥§¥·¡¼¤Î»ý¤Á¥®¥ã¥°¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤Ê¬ÁÖ²÷¤Ê¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤ÈÍ·¤Ó¿´ËþºÜ¤ÎµÓËÜ¤âÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¡£µÕ¼ê¤ò¼è¤Ã¤Æº£¸å¡¢¼ñÎ¤¤Î¸ý¤«¤é¡Ö¥º¥É¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Âæ»ì¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Í¥¸,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ÇÛÀþ,
¾²ÃÈË¼,
°ÖÎîº×,
¿ÀÆàÀî,
³¤,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¹©¾ì,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡