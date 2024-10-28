£Õ£Â£Å¤¬ÆðÄ´¡¢¾å´ü½ãÍø±×¤òÂçÉý²¼Êý½¤Àµ
¡¡£Õ£Â£Å<4208.T>¤¬ÆðÄ´¡£Á°½µËö£²£µÆü¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë£´～£¹·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£Çä¾å¹â¤ò£²£³£¸£°²¯±ß¤«¤é£²£´£³£°²¯±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£±£±¡¥£´¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿°ìÊý¡¢½ãÍø±×¤ò£¸£°²¯±ß¤«¤é£³²¯±ß¡ÊÆ±£¹£¶¡¥£·¡ó¸º¡Ë¤ØÂçÉý²¼Êý½¤Àµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò·ùµ¤¤¹¤ë¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Çä¾å¹â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¨¥é¥¹¥È¥Þー¤¬¸¶ÎÁ²Á³Ê¤Î¾å¾º¤ËÈ¼¤¤ÈÎÇä²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤¬´óÍ¿¤¹¤ë¡£Íø±×ÌÌ¤Ç¤Ï»ý¤ÁÊ¬Ë¡Å¬ÍÑ²ñ¼Ò¤Î²ò»¶¤ËÈ¼¤¦Â»¼º·×¾å¤¬¶Á¤¯¸«ÄÌ¤·¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡Çä¾å¹â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¨¥é¥¹¥È¥Þー¤¬¸¶ÎÁ²Á³Ê¤Î¾å¾º¤ËÈ¼¤¤ÈÎÇä²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤¬´óÍ¿¤¹¤ë¡£Íø±×ÌÌ¤Ç¤Ï»ý¤ÁÊ¬Ë¡Å¬ÍÑ²ñ¼Ò¤Î²ò»¶¤ËÈ¼¤¦Â»¼º·×¾å¤¬¶Á¤¯¸«ÄÌ¤·¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS