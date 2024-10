ヒーターなどの熱源を使わない自然なあたかかさで、 お留守番時も安心！DINOS CORPORATION「ペット専用のこたつ」

DINOS CORPORATIONは、ディノスオンラインショップにて2024年10月28日より、ペット用のこたつとベッドの販売を開始しました。

DINOS CORPORATION「ペット専用のこたつ」

■担当者の発案でディノスの10年以上ロングセラーのあったか寝具素材「ヒートループ(R)」を使用したペット用品を開発

<開発担当者のコメント>

ディノスで人気の「ヒートループ(R)」※の寝具を自分自身も冬に使用しているのですが、とても暖かくて気に入っていました。

実家で猫を飼っていることもあって、寒い冬にはこの寝具で飼い主さんとペットが一緒に寝ることができたらいいなと思っていたのが、「ヒートループ(R)」のペット用品を開発するきっかけとなりました。

人が使っていいものはペットも喜んでくれると思うので、ペット用品としてはちょっと贅沢かもしれませんが、素材の良さを活かし妥協せずにつくりました。

特にこたつは布団で暖かさを感じられるので、熱源をあえて付けませんでした。

お留守番の時など飼い主さんの安心感につながればと思っています。

また、開発にあたっては獣医師の茂木先生に意見を伺いながら進めました。

商品完成後の撮影時には、実際にワンちゃんネコちゃんがすぐにリラックスしてくつろぎ始めてくれて、想像以上の反応で驚きました。

映え写真もきっと撮れると思うので、購入された方が使っている様子をSNSに投稿していただければ嬉しいです!

※「ヒートループ(R)」とは

12年連続でディノスの冬寝具で人気No.1(2012年〜2023年度10月〜3月のディノス冬物寝具におけるシリーズ累計販売数)商品です。

なめらかな肌ざわりと「発熱→断熱→保温」を繰り返す独自構造で布団に入ってすぐに暖かさを実感できると好評を得ています。

■熱源を使っていないから人が留守の間も安心!ペットに暖かな休息空間を!

大切なペットに寒い思いをさせたくない方へ、dinosの大ヒット寝具「ヒートループ(R)」素材でつくったあったかこたつです。

こたつ本体と掛け布団、敷き布団の3点セット。

家族の笑顔が増えて、SNS映えする写真もたくさん撮れそうなアイテムとなっています。

ヒーターはついていないので、電気不要で人が留守の間も安心です。

<獣医師 茂木先生のコメント>

「ペットたちは野生の習性を残しているので、周りが薄暗かったり、何かに囲まれていたり、やわらかく暖かい感覚が大好きです。

このこたつはイヌやネコの本能に訴えかける安心感を演出できると考えています。

さわった瞬間に暖かいとか自分の肌と同じような温度を感じられるというところは、ペットにとって最高の感触です。

隣に同じような仲間がいる感覚になり、すごく安心するのではないでしょうか。」

■ヒートループ(R)でつくったペット用こたつ 3点セット(本体+掛け・敷き布団)

税込価格 : 18,880円

サイズ : 本体…45×30×高さ30cm・重さ3.5kg

掛け布団…100×115cm・重さ1.1kg

敷き布団…42×52cm

天板耐荷重 : 10kg

生産国 : 中国製(こたつ本体は日本製)

商品詳細URL: https://www.dinos.co.jp/p/N000430565/

〈素材〉

本体…MDF(ラッカー塗装)

脚部…メンピサン(ラッカー塗装)

掛け布団…表地ポリエステル100% 中わたポリエステル94% 合成繊維(アクリレート系)6% 中わた上層にアルミ蒸着シート使用 裏地毛羽部ポリエステル100% 基布部ポリエステル90% レーヨン10%

敷き布団…表地毛羽部ポリエステル100% 基布部ポリエステル90% レーヨン10% 中わたポリエステル94% 合成繊維(アクリレート系)6% 中わた下層にアルミ蒸着シート使用 裏地ポリエステル100%(滑り止め付き)

〈2点セット(本体+掛け)も用意!〉

税込価格 : 14,900円

商品詳細URL: https://www.dinos.co.jp/p/N000430564/

小型犬から中型犬まで対応できるサイズ。

寒がりなペットも暖かさにうっとり。

ペット用ベッド

吸湿発熱素材の中わたにより、寒い夜も暖房を使用せずにペットが朝まで暖かく眠れます。

中わたは消臭・抗菌防臭機能も持っていますので、気になるニオイを抑えることに役立ちます。

ペットベッドの底面は、やわらかで手ざわりのよい生地。

中わたのヒートループ(R)わたが吸湿発熱し、暖かさを生み出します。

※縁(土手)部分はヒートループ(R)ではありません。

<獣医師 茂木先生のコメント>

「ネコはもちろん、日本でよく飼われているトイプードル、柴犬、ダックスフンド、チワワが十分楽しめる広さだと思います。

囲まれている感覚、洞穴に感じられるような感覚がある、こぢんまりとしたサイズ感の方がペットは好むといわれています。

冬場にペットが落ち着こうと思うと、触れた瞬間の暖かさや、やわらかさがとても重要。

このくらいフワフワしていると、ペットも居心地がいいと思います。

」

■ヒートループ(R)でつくったペットベッド

税込価格 : 5,980円

サイズ : 40×50×高さ15(入口部分のみ高さ8)cm・重さ0.64kg

生産国 : 中国製

商品詳細URL: https://www.dinos.co.jp/p/1143211869/

〈素材〉

表地…毛羽部ポリエステル100% 基布部ポリエステル90% レーヨン10%

底面…中わたポリエステル94% 合成繊維(アクリレート系)6% 中わた下層にアルミ蒸着シート使用

裏地…不織布(滑りにくい加工)

周囲中わた…ポリエステル100%

ペット用ベッドフレーム

※ペットベッドは付属しません。

■ペットベッドをセットして使える、ペットベッドフレーム

別売りのヒートループ(R)でつくったペットベッドをセットして使える、ペットベッドフレーム。

少し高い位置にペットベッドを置くことで、間違って愛犬や愛猫を踏んでしまう危険性が減少します。

奥側と左右のボードもしっかりガードします。

下部にはおもちゃやリードを収納できる引き出し2杯付き。

■ペットベッドフレーム

税込価格 : 17,600円

サイズ : 幅60奥行47高さ30cm・重さ9kg

素材 : MDF(ラッカー塗装) スプルス天然木化粧板

生産国 : 日本製

商品詳細URL: https://www.dinos.co.jp/p/1103101732/

■茂木 千恵先生プロフィール

東京大学大学院農学生命科学科獣医学博士課程卒。

獣医師。

博士(獣医学)。

株式会社モンパニエ・動物臨床行動学研究室主宰。

藤田医科大学医学部客員講師。

現在、都内の動物病院で問題行動のカウンセリングを行う。

「猫にいいこと大全」、「動物行動学+猫マンガ ニャン学」、「マンガ動物行動学 犬の気持ちとしぐさがよくわかる!」(いずれも主婦の友社)監修。

犬と猫の問題行動を対象とした執筆、研究教育活動を行う。

フジテレビなどテレビ番組の監修多数。

茂木 千恵先生

