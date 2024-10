『Fortnite』デザイン！PowerA「Nintendo Switch用アイテム」

アメリカのゲーミングアクセサリーブランド「PowerA(TM)」(パワーエー)は、『Fortnite(フォートナイト)』デザインのNintendo Switch(TM)用コントローラー2種、有線イヤホンの合計3商品を2024年11月1日に発売します。

PowerA『Fortnite』デザインのNintendo Switch用アイテム

今回発売される『Fortnite』とのコラボレーション製品は、Nintendo Switch用のワイヤレスコントローラー2種と有線イヤホンの3商品です。

「エンハンスド・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch」は、2種類のデザインを展開します。

ひとつは、Fortniteの人気キャラクター『ピーリー』をモチーフにし、キャラクターカラーの鮮やかなイエローが特徴の『ピーリー』デザイン。

もうひとつは、ゲーム内に登場するZ世代に人気の漫画風ステッカーをあしらった『ステッカーマニア』デザインです。

有線イヤホンも『ピーリー』デザインを採用し、イヤホンを収納できる『ピーリー』デザインの巾着型ポーチが付属します。

どの製品も、細部にまでFortniteのエッセンスを詰め込んだ、ファンにとってたまらないデザインとなっています。

さらに、各商品には購入特典として、ゲーム内で使用できるアイテムのダウンロードコードが含まれており、Fortniteの世界観にさらに没入できるラインナップです。

■新商品

・エンハンスド・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch - フォートナイト ピーリー

・有線イヤホン for Nintendo Switch - フォートナイト ピーリー

・エンハンスド・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch - フォートナイト ステッカーマニア

エンハンスド・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch - フォートナイト ピーリー

ボーナスのバーチャルアイテム用コードが含まれます。

『プリクリーアックス(ツルハシ)』

『ピーリー』デザインのコントローラー。

背面にお好みのボタン操作を割り当て可能なアドバンスドゲーミングボタンを搭載。

モーションセンサー(加速度センサー/ジャイロセンサー)に対応しており、バッテリーは1回の充電で最大30時間使用可能。

スムーズで快適な操作を実現する摩擦防止リングを搭載。

USB-C充電ケーブル付属(3m)。

ピーリーコントローラー表

ピーリーコントローラー裏

バーチャルアイテム用コード『プリクリーアックス(ツルハシ)』

市場想定価格 :6,900円(税込)

サイズ :W153×H112×D63 (mm)

質量 :226g

適合性 :Nintendo Switch/Nintendo Switch(有機ELモデル)/

Nintendo Switch Lite

国内正規品限定保証:2年保証

有線イヤホン for Nintendo Switch - フォートナイト ピーリー

ボーナスのバーチャルアイテム用コードが含まれます。

『複雑なんだ(エモート)』

『ピーリー』デザインの有線イヤホンと、セットで使える巾着型ポーチが付属しています。

8mm径ドライバー搭載のダイナミックスピーカーが、臨場感あふれるサウンドを実現します。

マイク機能が付いているため、Nintendo Switchでゲームを楽しみながら、仲間とのボイスチャットも快適に行えます。

さらに、手元のスイッチを押すことで簡単にミュートできます。

人間工学に基づいたインイヤー型(カナル型)のイヤホンで、3種類のサイズのイヤーピースが付属しているため、自分の耳にぴったり合うイヤーピースを選んで最適なフィット感で使用できます。

コードの絡みを防ぐケーブルスライダーも備わっており、持ち運びの際は、付属のポーチを使用してイヤホンを安全に収納・保護できます。

有線イヤホン表

有線イヤホン付属品

バーチャルアイテム用コード『複雑なんだ(エモート)』

市場想定価格 :2,200円(税込)

ケーブル長さ :約1,4m

質量 :18g

適合性 :Nintendo Switch/Nintendo Switch(有機ELモデル)/

Nintendo Switch Lite

国内正規品限定保証:2年保証

エンハンスド・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch - フォートナイト ステッカーマニア

ボーナスのバーチャルアイテム用コードが含まれます。

『ギョロ(グライダー)』

ゲームに登場するZ世代の漫画風ステッカーがデザインされたコントローラー。

背面にお好みのボタン操作を割り当て可能なアドバンスドゲーミングボタンを搭載。

モーションセンサー(加速度センサー/ジャイロセンサー)に対応しており、バッテリーは1回の充電で最大30時間使用可能。

スムーズで快適な操作を実現する摩擦防止リングを搭載。

USB-C充電ケーブルを付属(3m)。

ステッカーマニアコントローラー表

ステッカーマニアコントローラー裏

バーチャルアイテム用コード『ギョロ(グライダー)』

市場想定価格 :6,900円(税込)

サイズ :W153×H112×D63(mm)

質量 :226g

適合性 :Nintendo Switch/Nintendo Switch(有機ELモデル)/

Nintendo Switch Lite

国内正規品限定保証:2年保証

■取扱い販売店(50音順)

・ビックカメラ

・ヨドバシカメラ

Nintendo Switchは任天堂の商標です。

(C) 2024, Epic Games, Inc.、FortniteおよびFortniteロゴは、米国およびその他の国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標です。

