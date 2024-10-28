²ÆìÃÎ»ö¡Ö°ä´¸¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¡¡Í¿Æá¹ñ¤ÎÎ¦¼«¥ª¥¹¥×¥ì¥¤Â»½ý
¡¡²Æì¸©Í¿Æá¹ñÅç¤ÎÎ¦¾å¼«±ÒÂâÍ¿Æá¹ñÃóÆÖÃÏ¤ÇÎ¦¼«Í¢Á÷µ¡V22¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤¬ÃÏÌÌ¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢µ¡ÂÎ¤¬°ìÉôÂ»½ý¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¸©¤Î¶Ì¾ë¥Ç¥Ë¡¼ÃÎ»ö¤Ï28Æü¡¢¸©Ä£¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö·±Îý¤Ç¤Î»ÈÍÑ¼«½Í¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ä´¸¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µ¡ÂÎ¤ÎÂ»½ý¤Ï27Æü¸áÁ°¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡£ÆüÊÆ¶¦Æ±Åý¹ç±é½¬¡Ö¥¡¼¥ó¡¦¥½¡¼¥É¡×¤Ë»²²ÃÃæ¤Ç¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤é±¿¹Ò¤ËÅö¤¿¤ë5¿Í¤Ê¤É·×16¿Í¤¬Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ì¾ë»á¤Ï¡Ö¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¤½¤â¤½¤â·ç´Ùµ¡¡£±¿ÍÑÌÌ¤Ç¤Î´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ë»ê¤ë°ìÊâ¼êÁ°¤Î¾õ¶·¤¬Æü¾ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£