¥Ùー¥¹¥Õー¥É¤¬£´Ï¢Æ¡¢ËÒ»á¤ÎÇã¤¤Áý¤·¤Ç¼ûµë»×ÏÇ¸Æ¤Ó¹þ¤à¡þ
¡¡¥Ùー¥¹¥Õー¥É<2936.T>¤¬£´Ï¢Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½µËö£²£µÆü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë´ØÅìºâÌ³¶É¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿ÊÑ¹¹Êó¹ð½ñ¤Ç¡¢¥á¥ë¥³¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<6676.T>¤ÎËÒ´²Ç·¼ÒÄ¹¤ÎÊÝÍ³ä¹ç¤¬£±£¹¡¥£°£¸¡ó¤«¤é£²£²¡¥£³£¸¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£ËÒ»á¤Ï£±£¶Æü¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿ÂçÎÌÊÝÍÊó¹ð½ñ¤Ç£¸¡¥£³£¶¡ó¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥Ùー¥¹¥Õー¥É³ô¤òÇã¤¤Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼ûµë»×ÏÇÅª¤ÊÇã¤¤¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤è¤¦¡£ÊÝÍÌÜÅª¤Ï¼çÍ×³ô¼ç¤È¤·¤ÆÄ¹´ü°ÂÄêÊÝÍ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÅÍ×Äó°Æ¹Ô°Ù¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS