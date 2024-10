ミスタードーナツにて期間限定で販売されている人気シリーズ「ポン・デ・ショコラシリーズ」が2024年も登場!

生地のチョコレート感がアップした、ショコラが存分に楽しめる5種のラインナップで展開されます☆

ミスタードーナツ「ポン・デ・ショコラシリーズ」2024

販売期間:2024年11月1日(金)〜2025年2月下旬予定(順次販売終了)

販売店舗:ミスタードーナツ全店(一部ショップ除く)

ミスタードーナツに、生地のチョコレート感をアップさせた、ショコラを存分に楽しめる5種の「ポン・デ・ショコラシリーズ」が登場。

2024年はポン・デ・ショコラ生地の隠し味である、ヘーゼルナッツ風味やバニラ風味の味わいを調整し、よりチョコレート感を感じられる生地に改良されています。

口中に広がるチョコレートの香りに、ほのかな苦味と甘味を感じられるドーナツです。

また、新しくなったポン・デ・ショコラ生地に様々なトッピングを加えることで、食感や味わいなどバラエティ豊かなラインナップで展開。

毎年販売されている「ポン・デ・ショコラ」「ポン・デ・ダブルショコラ」「ポン・デ・ザクショコラ」の3種類に加え、2024年は新たに「ポン・デ・エンゼルショコラ」と「ポン・デ・生チョコショコラ」の2種類が発売されます。

ポン・デ・ショコラ

価格:テイクアウト 172円(税込)/イートイン 176円(税込)

ショコラの風味をシンプルに味わうことができる「ポン・デ・ショコラ」

もちもち食感のショコラ生地にグレーズをプラスした期間限定のドーナツです。

ポン・デ・ダブルショコラ

価格:テイクアウト 183円(税込)/イートイン 187円(税込)

もちもち食感のショコラ生地にチョコレートを合わせた「ポン・デ・ダブルショコラ」

ショコラ好きの方に特におすすめな期間限定メニューです。

ポン・デ・ザクショコラ

価格:テイクアウト 205円(税込)/イートイン 209円(税込)

ショコラ生地にチョコレートとザクザク食感が楽しめるチョコクランチを合わせ「ポン・デ・ザクショコラ」

もちもちとザクザク、両方の食感を楽しむことができます。

ポン・デ・エンゼルショコラ

価格:テイクアウト 205円(税込)/イートイン 209円(税込)

ショコラ生地にホイップクリームをサンドした「ポン・デ・エンゼルショコラ」

チョコレートの上にプラスされた、キャンディングアーモンドの食感がおいしさのアクセントになっています。

ポン・デ・生チョコショコラ

価格:テイクアウト 226円(税込)/イートイン 231円(税込)

ショコラ生地にチョコレートとくちどけのよい生チョコレート、ホワイトチョコで仕上げた「ポン・デ・生チョコショコラ」

もちもちショコラ生地とくちどけのよい生チョコレートが一緒に楽しめます。

ショコラを存分に楽しめる、この季節にしか味わえない、冬季限定のドーナツ。

ミスタードーナツにて2024年11月1日より販売される「ポン・デ・ショコラシリーズ」の紹介でした☆

