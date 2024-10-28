MY FIRST STORYが10月28日午前0時より、ドラマ『【推しの子】』第1話主題歌となる新曲「アクマ」を配信リリースした。「アクマ」は、各種音楽ストリーミングサービスおよびダウンロードサービスにて配信中だ。

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11月28日21時よりPrime Videoにてプライム会員向けに世界独占配信されるドラマ『【推しの子】』は全8話構成、主題歌は8曲選出され、「アクマ」はその第1話主題歌となる。

同ドラマのために書き下ろしされた「アクマ」は、愛と復讐、運命に対する強い決意を描いたもの。スリリングで疾走感のあるサウンドの中に、Hiro(Vo)の軽快ながらも力強い歌声がその決意を感じさせる仕上がりだ。



■デジタルシングル「アクマ」

2024年10月28日(月) 配信開始
配信リンク：https://zula.lnk.to/7RjqUXZL
作詞：MY FIRST STORY, CHIMERAZ
作曲：MY FIRST STORY, CHIMERAZ


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