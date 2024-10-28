MY FIRST STORY、ドラマ『【推しの子】』第1話主題歌「アクマ」配信開始＋Audio公開
MY FIRST STORYが10月28日午前0時より、ドラマ『【推しの子】』第1話主題歌となる新曲「アクマ」を配信リリースした。「アクマ」は、各種音楽ストリーミングサービスおよびダウンロードサービスにて配信中だ。
◆MY FIRST STORY 動画 / 画像
11月28日21時よりPrime Videoにてプライム会員向けに世界独占配信されるドラマ『【推しの子】』は全8話構成、主題歌は8曲選出され、「アクマ」はその第1話主題歌となる。
■デジタルシングル「アクマ」
配信リンク：https://zula.lnk.to/7RjqUXZL
作詞：MY FIRST STORY, CHIMERAZ
作曲：MY FIRST STORY, CHIMERAZ
関連リンク
◆MY FIRST STORY オフィシャルX
◆MY FIRST STORY オフィシャルInstagram
◆MY FIRST STORY オフィシャルYouTubeチャンネル
◆MY FIRST STORY ストリーミングリンク