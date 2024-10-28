Âå¼Õ¤ò¹â¤á¤Æ»éËÃ¤¬Ç³¤¨¤ë¿ÈÂÎ¤Ø¡££±Æü£±¥»¥Ã¥È¡Ú¤ªÊ¢¡õÂÀ¤â¤â¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡Û´ÊÃ±½¬´·
µ¤ÉÕ¤«¤Ì¤¦¤Á¤Ë¡ÈÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡É¤Ê¤ó¤Æ»öÂÖ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Âå¼Õ¤ò¹â¤á¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò½¬´·²½¤¹¤ë¤Î¤¬¶áÆ»¡£¤½¤³¤ÇºÎ¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Ê¢¶Ú¤ÈÂÎ´´¤Ë¸úÎ¨ÎÉ¤¯¶¯²½¤¹¤ëÄêÈÖ¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡Ú¥×¥é¥ó¥¯¡Û¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÄêÈÖ¤Î¥×¥é¥ó¥¯¤Ë¡È¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤ò¥×¥é¥¹¡É¤¹¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º£²¼ï¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
🌼±¿Æ°ÉÔÂ¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡ÈÂÎ´´¡É¤ò¶¯²½¡££±Æü£±¥»¥Ã¥È¡Ú¸úÎ¨ÎÉ¤¯Áé¤»ÂÎ¼Á¤òºî¤ë¡Û´ÊÃ±½¬´·
ÂÀ¤â¤âÁé¤»¤Ë¸ú¤¯¥×¥é¥ó¥¯¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó
¡Ê£±¡Ë»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎ¾µÓ¤ò¸åÊý¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤Ä¤ÞÀè¤òÎ©¤Æ¡¢²¼Ê¢Éô¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÇØÃæ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò°ìÄ¾Àþ¤¹¤ë
ÏÆÊ¢¤ÎìÔÆù¤òÍî¤È¤¹¡£¤¯¤Ó¤ì¤òºî¤ë¥×¥é¥ó¥¯¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó
¡Ê£±¡Ë»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎ¾µÓ¤ò¸åÊý¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤Ä¤ÞÀè¤òÎ©¤Æ¡¢²¼Ê¢Éô¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÇØÃæ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò°ìÄ¾Àþ¤¹¤ë¡¡¢¨´ðËÜ¤Î¥×¥é¥ó¥¯¤Î¥Ý¡¼¥º
¡Ê£²¡Ëº¸¼ê¤ò¾²¤«¤éÎ¥¤·¤Æ½Å¿´¤ò±¦Â¤Ë·¹¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê£²¡Á£³¸ÆµÛ¡ÊÌó20ÉÃ´Ö¡Ë¥¡¼¥×¤·¡¢¼ê¤òÊÑ¤¨¤ÆÈ¿ÂÐÂ¦¤âÆ±ÍÍ¤Ë¹Ô¤¦
¤¤¤º¤ì¤â´üÂÔ¤¹¤ë¸ú²Ì¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖÂÎÀª¤Î¥¡¼¥×»þ¤ËÇØÃæ¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¿¤Ð¤·¤¿¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤ªÊ¢¤Î°ÌÃÖ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇØÃæ¤¬´Ý¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¿¬¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ã¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º´Æ½¤¡§yukie¡Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼Îò£´Ç¯¡Ë¡ä