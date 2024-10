µ¤Ê¬¤äTPO¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡ªSWISSBAGS¡Ö3Waybag¡×

スイスでデザインされたBAGブランド「SWISSBAGS」待望の第三弾となる3Waybagを、応援購入サイトMakuakeにて2024年10月28日(月)より先行販売です。

SWISSBAGS「3Waybag」

<製品仕様>

サイズ :26cmx15cmx37cm(11.5L)

カラー :ブラック

素材 :(表) 900D PVC (裏) 210Dポリエステル

重量 :890g

メーカー所在地&デザイン:スイス

製造国 :中国

・Makuake先行予約受付開始:

2024年10月28日(月) 10:00開始

・Makuakeプロジェクトページ:

https://www.makuake.com/project/swissbags3/

・Makuakeでの早期特典:

最速割・超早割など、最大30%引きの先行割引特典を用意。

輸入販売事業を展開しているエスティバン・インターナショナルは、スイスでデザインされたBAGブランド「SWISSBAGS」待望の第三弾となる3Waybagを、応援購入サイトMakuakeにて2024年10月28日(月)より先行販売。

【商品の特徴】

1. TPOに合わせて「ブリーフケース」「ショルダー」「バックパック」と3Wayの使い勝手

「人とは同じものを持ちたくない」というこだわりのあなたに。

日本独占販売なので「人とカブらない」

3WaybagスタイルA-ブリーフケーススタイル

3WaybagスタイルB-ショルダーバッグスタイル

3WaybagスタイルC-バックパックスタイル

2. 今までのバッグでは、上から覗き込むことしか出来ず、どこに何が入っているか見えづらいことがありましたが両開きでパッと開けるので細かいものまでどこに何があるのか一目瞭然!

中身が確認しやすい両開きスタイル

3. ブリーフケーススタイルやショルダーバッグスタイルで使用する場合は、バッグの長い面を取り出し方向として使用し、バックパックスタイルでは、バッグの短い面を取り出し口とすることが出来ます。

この構造は、3Wayで使うことを意識し設計されているからこその利点となります。

縦型取り出し

横型取り出し

4. バッグ内側にUSBケーブルがつながっており、お持ちのモバイルバッテリーを繋げばバッグ外側で充電が可能です。

歩きながら充電が簡単に

5. 「スキミング防止加工」完備。

前面の内側のフラップ部分にはスキミング防止加工が施されています。

大切なカード情報などをしっかりと守ります。

スキミング防止加工完備

6. 一番大きく開口できるファスナーにはロック用の穴を設けています。

大切な資料や荷物を守るのにとても便利な機能です。

海外旅行や出張時に大変助かる機能と言えます。

※画像のロックは付属しておりませんので必要な場合は自身で用意くださいませ。

ファスナーロック用の穴があります。

7. 背中に当たる面と荷物収納面の両面共に高反発のクッションを採用することで、ノートパソコンなど精密機器を衝撃から守るよう設計されています。

15インチまでのノートパソコンを収納することが可能です。

衝撃吸収加工完備

PCは15インチまでOK

8. ファスナーの取手部分、ファスナートップは全てメーカーの刻印入りの金属製となっています。

使用頻度の高いパーツとなるため、金属製にすることで劣化を防ぎ、永く使用できます。

メーカーの魂が宿ったメーカータグはスイスの国旗をあしらい、存在感と気品さを象徴したものとなっています。

PCは15インチまでOK

衝撃吸収加工完備

9. 使い勝手を考え絶妙に配置された7つのポケット。

大小含め7つのポケットであなたの生活をより快適にするお手伝いをします。

7つのポケット

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 気分やTPOに合わせて自由に変えられる!SWISSBAGS「3Waybag」 appeared first on Dtimes.