¡ÚÂ®Êó¡ÛÊ¡ÅçÂè°ì¸¶È¯2¹æµ¡¡¡¥Ç¥Ö¥ê¤Î»î¸³Åª¼è¤ê½Ð¤·ºî¶ÈºÆ³«¡¡ÅìµþÅÅÎÏ
¡¡ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤ª¤è¤½1¥«·îÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯2¹æµ¡¤Î¥Ç¥Ö¥ê¤Î»î¸³Åª¼è¤ê½Ð¤·ºî¶È¤ò28Æü¸áÁ°¡¢ºÆ³«¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯2¹æµ¡¤Î¥Ç¥Ö¥ê¤Î»î¸³Åª¼è¤ê½Ð¤·ºî¶È¤Ï¡¢Àè·î¡¢¼è¤ê½Ð¤·ÁõÃÖ¤ÎÀèÃ¼¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤¬±Ç¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ª¤è¤½1¥«·î´ÖÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅìµþÅÅÎÏ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥«¥á¥é2Âæ¤òÍ½È÷¤ÎÊª¤Ë¸ò´¹¤·±ÇÁü¤¬ºÆ¤Ó³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢28Æü¸áÁ°9»þ¤´¤í¡¢¸¶»ÒÏ§³ÊÇ¼ÍÆ´ï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³ÖÎ¥ÊÛ¤ò³«¤¡¢¼è¤ê½Ð¤·ºî¶È¤òºÆ³«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ç¥Ö¥ê¤Î»î¸³Åª¼è¤ê½Ð¤·¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢8·î¤Ë¤â¼è¤ê½Ð¤·ÁõÃÖ¤ò²¡¤·¹þ¤à¥Ñ¥¤¥×¤ÎÊÂ¤Ó½ç¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢ºî¶È¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯2¹æµ¡¤Î¥Ç¥Ö¥ê¤Î»î¸³Åª¼è¤ê½Ð¤·ºî¶È¤Ï¡¢Àè·î¡¢¼è¤ê½Ð¤·ÁõÃÖ¤ÎÀèÃ¼¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤¬±Ç¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ª¤è¤½1¥«·î´ÖÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅìµþÅÅÎÏ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥«¥á¥é2Âæ¤òÍ½È÷¤ÎÊª¤Ë¸ò´¹¤·±ÇÁü¤¬ºÆ¤Ó³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢28Æü¸áÁ°9»þ¤´¤í¡¢¸¶»ÒÏ§³ÊÇ¼ÍÆ´ï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³ÖÎ¥ÊÛ¤ò³«¤¡¢¼è¤ê½Ð¤·ºî¶È¤òºÆ³«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ç¥Ö¥ê¤Î»î¸³Åª¼è¤ê½Ð¤·¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢8·î¤Ë¤â¼è¤ê½Ð¤·ÁõÃÖ¤ò²¡¤·¹þ¤à¥Ñ¥¤¥×¤ÎÊÂ¤Ó½ç¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢ºî¶È¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£