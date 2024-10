ジャンプマンガの祭典、『ジャンプフェスタ2025』が、2024年12月21日(土)と22日(日)の2日間、千葉県・幕張メッセにて開催される。この「入場チケット」の応募受け付けが11月1日(金)より「ジャンプNAVI」アプリにて始まる。また、「ジャンプスーパーステージBLUE」の出演するキャストたちから寄せられたコメントと「ジャンプスーパーステージBLUE」「ジャンプスタジオ」「少年ジャンプ+10周年ステージ」に出演する追加キャストも公開された。

『ジャンプフェスタ2025』では、さまざまなステージプログラムを開催。「ジャンプスーパーステージ RED」「ジャンプスーパーステージ BLUE」「ジャンプスタジオ」「少年ジャンプ+10周年ステージ」の4ステージで、計42作品のプログラムが開催される。本日は、「ジャンプスーパーステージ BLUE」に登壇するキャストのコメントが公開された。また「ジャンプ原画ワールド」では、『週刊少年ジャンプ』『少年ジャンプ+』『Vジャンプ』『ジャンプSQ.』『最強ジャンプ』の5誌から、約140作品以上の原画展示、さらに140点以上のサイン色紙と特別展示20点以上をあわせた合計300点以上の原画とサイン色紙が展示される。さらに今年は、連載完結記念として、『僕のヒーローアカデミア』『呪術廻戦』の特別展示も実施される。そしてアニメ25周年を記念して、特別ブース「ONE PIECE DAY EXTRA」が登場する。『ONE PIECE』が連載開始した7月22日の「ONE PIECEの日」を祝うために、毎年夏に開催される恒例の超大型イベント『ONE PIECE DAY』が、アニメ25周年を記念「ONE PIECE DAY EXTRA in JUMP FESTA」として、魅力を凝縮してジャンプフェスタ2025に初登場する。このほかにも「JF公式ショップ」を含む物販が一堂に集まるエリア「ジャンフェスマーケット」ゾーンが展示ホール9に新設される。「JF 公式ショップ」では「ジャンプフェスタ2025 ジャンプキャラクターズストア特設サイト」で販売する商品の一部、記念ペンライトや各作品のTシャツ、タオルなどが販売される。今年の『ジャンプフェスタ2025』もたっぷりと楽しんでいこう。(C) SHUEISHA Inc. All rights reserved.