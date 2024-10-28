ÅöÁª¤Î¿·¿Í99¿Í¡¢Á´ÂÎ¤Î21¡ó¡¡Î©Ì±39¿Í¡¢¼«Ì±¤Ï14¿Í
¡¡º£²ó¤Î½°±¡Áª¤ÇÅöÁª¤·¤¿¿·¿ÍµÄ°÷¤Ï¡¢2021Ç¯¤ÎÁ°²óÁªµó¤è¤ê2¿ÍÂ¿¤¤99¿Í¤Ç¡¢Á´ÅöÁª¼Ô465¿Í¤Î21.3¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£ÅÞÇÉÊÌ¤Ç¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î39¿Í¤¬ºÇÂ¿¡£Ìö¿Ê¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï19¿Í¤Ç¡¢Á´ÅöÁª¼Ô28¿Í¤Î¤¦¤Á67.9¡ó¤È¹â¤¤³ä¹ç¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÇÔ¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Ï14¿Í¤È¡¢Á°²ó¤Î33¿Í¤«¤éÂç¤¤¯¸º¤é¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤ÏÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ9¿Í¡¢¸øÌÀÅÞ4¿Í¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ4¿Í¡¢¶¦»ºÅÞ3¿Í¡¢»²À¯ÅÞ2¿Í¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¤Ï¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¡£À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¡×¤ÏÅöÁª¼Ô3¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢2¿Í¤¬¿·¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¿Í¤ÎºÇÇ¯¾¯¤Ï¼«Ì±¤ÎÂç¶õ¹¬À±»á¡Ê25¡Ë¡áÈæÎãÅìµþ¡¢ºÇ¹âÎð¤Ï¹ñÌ±¤Î±ß¤è¤ê»Ò»á¡Ê77¡Ë¡áÈæÎãÅìµþ¡á¤À¤Ã¤¿¡£