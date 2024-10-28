ÊÝ¼é²¦¹ñ¡¦¿·³ã¤Ç¡È¼«Ì±Á´ÇÔ¡É¤Î¾×·â¡ÄÎ©·û¤¬£µÁªµó¶è¤¹¤Ù¤ÆÀ©¤¹¡¡Èó¸øÇ§¸õÊä¤Ë¡È2000Ëü±ß¡É¤¬¤È¤É¤á¤«¡Ú³«É¼°ìÍ÷¡Û
10·î27Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¡£¿·³ã¸©¤Ï¾®Áªµó¶è¤¬6¤«¤é5¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÁªµó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃíÌÜ¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¿·³ã1¶è～¿·³ã5¶è¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¸õÊä¤¬¾¡Íø¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï2009Ç¯¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå»þ¤Î½°±¡Áª°ÊÍè¤ÎÁ´ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¿·³ã£±¶è¡Û
Åö¡¡À¾Â¼ ÃÒÆàÈþ»á¡ÊÎ©·û¡¦Á°¡Ë9Ëü9487É¼
¡¡¡¡ÄÍÅÄ °ìÏº»á¡Ê¼«Ì±¡¦Á°¡Ë6Ëü1025É¼
¡¡¡¡ÀÐºê Å°»á¡Ê°Ý¿·¡¦¸µ¡Ë1Ëü7299É¼
¡¡¡¡ÃæÂ¼ ³ÙÉ×»á¡Ê¶¦»º¡¦¿·¡Ë1Ëü845É¼
Åö¡¡µÆÅÄ ¿¿µª»Ò»á¡ÊÎ©·û¡¦Á°¡Ë12Ëü3334É¼
¡¡¡¡ºÙÅÄ ·ò°ì»á¡ÊÌµ½êÂ°¡¦Á°¡Ë6Ëü7124É¼
¡¡¡¡°æ¾å ´ðÇ·»á¡Ê°Ý¿·¡¦¿·¡Ë2Ëü9023É¼
¡Ú¿·³ã£³¶è¡Û
Åö¡¡¹õ´ä ±§ÍÎ»á¡ÊÎ©·û¡¦¸µ¡Ë10Ëü5275É¼
Èæ¡¡ºØÆ£ ÍÎÌÀ»á¡Ê¼«Ì±¡¦Á°¡Ë9Ëü4984É¼
¡¡¡¡µÈÂ¼ Í´°ìÏº¡Ê°Ý¿·¡¦¿·¡Ë1Ëü3370É¼
¡Ú¿·³ã£´¶è¡Û
Åö¡¡ÊÆ»³ Î´°ì»á¡ÊÎ©·û¡¦Á°¡Ë9Ëü3764É¼
¡¡¡¡ÏÉÈø ±Ñ°ìÏº»á¡Ê¼«Ì±¡¦Á°¡Ë7Ëü1672É¼
¡¡¡¡ÀôÅÄ ÍµÉ§»á¡ÊÌµ½êÂ°¡¦Á°¡Ë4Ëü3396É¼
¡Ú¿·³ã£µ¶è¡Û
Åö¡¡ÇßÃ« ¼é»á¡ÊÎ©·û¡¦Á°¡Ë11Ëü4429É¼
¡¡¡¡¹âÄ» ½¤°ì»á¡Ê¼«Ì±¡¦Á°¡Ë9Ëü2589É¼