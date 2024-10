【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■MY FIRST STORY「アクマ」は、愛と復讐、運命に対する強い決意を描く楽曲

MY FIRST STORYが、10月28日にドラマ『【推しの子】』第1話主題歌となる新曲「アクマ」を配信リリースした。

新曲「アクマ」は、ドラマ『【推しの子】』第1話主題歌のために書き下ろされた楽曲。愛と復讐、運命に対する強い決意を描いた楽曲で、スリリングで疾走感のあるサウンドのなかに、Hiro(Vo)の軽快ながらも力強い歌声が響く。

ドラマは11月28日21時よりPrime Videoにてプライム会員向けに世界独占配信。全8話構成、主題歌は8曲選出され、「アクマ」がその筆頭となる。

リリース情報

2024.10.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「アクマ」

ドラマ『【推しの子】』番組サイト

https://oshinoko-lapj.com/

MY FIRST STORY OFFICIAL SITE

https://myfirststory.net/