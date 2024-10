½¤ÏÀ¡¦ÇîÏÀ¡¦Åê¹ÆÏÀÊ¸¤Î¸Ä¿Í»ØÆ³¡ª¥à¡¼¥ó¥µ¡¼¥¯¥ë¡ÖÁÏ¶È15¼þÇ¯¡×

修士論文・博士論文・投稿論文の個人指導を専門とする、先駆的なリサーチコンサルタントの「ムーンサークル」は、創業以来15周年を迎えました。

創業15周年を記念して、オンライン個人指導1ヵ月4セッション+無料30分コースを特別価格50,000円(通常65,000円)で、先着20名様に提供されます。

キャンペーンは2024年11月1日から開始します。

◆Moon Circle(ムーンサークル)について

1. 高等教育に特化した革新的な個別指導サポート

ムーンサークルは、修士論文・博士論文・投稿論文に特化した個別指導の学術サポートを提供し、15年間にわたり受講生の学びを支え続けてきました。

これまでに2,000名以上の受講生が私たちの指導を通じて各分野で優れた研究成果を上げ、社会に貢献しています。

2. 高等教育の課題への対応

ムーンサークルでは、学術的な厳密さと実践的なスキルの両方を提供しています。

多くの大学院生や若手研究者が教授からの指導不足に悩む現状に対し58.8%が指導やサポートの不足を理由にムーンサークルのサポートを受けています。

また、学術的なスキルが不足していると感じる受講生は60.4%に達しています。

ムーンサークルはこうした高等教育の課題に対して、メンタルサポートも含めて実効性のある解決策を提供しています。

3. 多様なニーズに対応

ムーンサークルは、大学から直接進学した学生のみならず、社会人研究者やアカデミック・キャリアを志す方々、高尚な教養を求める中高年女性、さらには定年退職後の第二の人生として高等教育に臨む方々など、20代から70代までの幅広い年齢層に対応し、それぞれのニーズに合ったきめ細やかなサポートを提供しています。

実際受講生の約72.2%が社会人学生で、40代以上の学生が全体の70.5%を占めています。

また、修士課程に在籍する女性の割合は61.6%で、自己実現を目指すリカレント教育の社会的意義を支援しています。

4. 個別指導にこだわる

ムーンサークルは、競合が増加する中、受講生一人ひとりの実力と状況に即した質の高い、オーダーメードのサポートを提供しています。

受講生の修士論文の合格率99.6%を誇り、投稿論文にチャレンジされた方の85.7%がアクセプトに成功しています。

効率的な研究支援にAIツールを活用し、経験豊富な講師陣による伴走型の個別指導を組み合わせ、研究計画の立案から論文執筆までを全面的にサポートします。

◆特別キャンペーンの概要

提供内容 :オンライン個人指導1ヵ月4セッション+無料30分コース

特別価格50,000円(通常65,000円)で提供

対象者 :修士論文・博士論文・投稿論文の計画立案、資料収集、

データ解析など、研究執筆の段階から

論文完成までのサポートを必要とする方

(新規お申込みの方限定)

サポートする学問領域:社会学系(教育学、福祉学、文学、経済、経営、

比較人類学、芸術、国際学など)、

医学系(心理学、臨床心理学、医学、看護学など)、

理工学系。

セッション時間 :午前9時から午後11時まで(1セッション90分)

募集期間 :2024年11月1日〜12月20日 ※先着20名様限定

〜サポートの流れ〜

1. フリーセッション(15分):サポート内容の確認と学術領域の確認。

1. お申込みと予約:申込後、1週間以内に第1回セッションを開始。

2. お支払い:銀行振り込み。

3. Skype、またはZoomの登録。

4. 予約時間にオンライン個人指導。

対面直接個人指導

