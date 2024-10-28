¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ -ÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý-¡×¤è¤ê¡ÖS.H.Figuarts »ÍÇµ¿¹Áó»ç¡×¤¬³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ24¡óOFF¤ÇÈÎÇäÃæ
¡ÚS.H.Figuarts »ÍÇµ¿¹Áó»ç¡Û
È¯ÇäÆü¡§10·î
»²¹Í²Á³Ê¡§9,900±ß
¥»ー¥ë²Á³Ê¡§7,510±ß
È¯ÇäÆü¡§10·î
»²¹Í²Á³Ê¡§9,900±ß
¥»ー¥ë²Á³Ê¡§7,510±ß
¡¡³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢BANDAI SPIRITS¤«¤éÈ¯ÇäÃæ¤Î²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖS.H.Figuarts »ÍÇµ¿¹Áó»ç¡×¤ò»²¹Í²Á³Ê¤«¤é24¡ó¥ª¥Õ¤Î7,510±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ -ÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëýー¡×¤è¤ê¡Ö»ÍÇµ¿¹Áó»ç¡×¤ò¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦ÏÂ·î¿¹¨»á¤Ë¤è¤ë´Æ½¤¤Î¤â¤ÈÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¸ò´¹ÍÑÉ½¾ð¥Ñー¥Ä3¼ï¡¢¸ò´¹ÍÑ¼ê¼óº¸±¦³Æ3¼ï¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖS.H.Figuarts ÈìÂ¼·õ¿´¡×(ÊÌÇä¤ê)¸ò´¹ÍÑÉ½¾ð¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¢¨¡ÖS.H.Figuarts »ÍÇµ¿¹Áó»ç¡×°Ê³°¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÉÕÂ°¤·¤Þ¤»¤ó¡£
(C) ÏÂ·î¿¹¨¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ -ÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëýー¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ