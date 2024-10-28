¸üÍÈ¤²¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÀáÌó¥ì¥·¥Ô3Áª¡×Ì£¤·¤ß¤·¤ß¤Ç¤´¤Ï¤ó¤¬¿Ê¤à¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¸üÍÈ¤²¤Ç¤âÂçËþÂ¥ì¥·¥Ô3Áª
°Â¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¸üÍÈ¤²¤ò»È¤Ã¤¿¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¤Î¥á¥¤¥óÎÁÍý¡£¸üÍÈ¤²¤Ï¾Æ¤¯¤À¤±¼Ñ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤äÄ´ÍýÊýË¡¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëËüÇ½¿©ºà¤Ç¤¹¡£
1. ¸üÍÈ¤²¤È¤Ò¤Æù¤ÎÏÂÉ÷¼Ñ
©chouchou.kitchen
¤³¤Á¤é¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤ªÇ¤¤»¤Çºî¤ì¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¡£½ë¤¤²Æ¤Ë²Ð¤ò»È¤Ã¤ÆÄ´Íý¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¤è¡ý
ºàÎÁ(2¿ÍÊ¬)
¡¦¸üÍÈ¤²¡Ä1¥Ñ¥Ã¥¯¡ÊÀµÊý·Á2Ëç¡Ë
¡¦ÆÚ¤Ò¤Æù¡Ä80£ç
¡¦¡úÀ¸Õª¥Á¥åー¥Ö¡Ä3cm
¡¦¡ú¿å¡Ä100cc
¡¦¡ú¾ßÌý¡ÄÂç¤µ¤¸1.5
¡¦¡ú¤ß¤ê¤ó¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦¡úº½Åü¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¡¦¡ú¤À¤·¤ÎÁÇ¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¡¦¡ý¿å¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦¡ýÊÒ·ªÊ´¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
ºî¤êÊý
1. ¸üÍÈ¤²¤Ï¥Úー¥Ñー¤ÇÌý¤ò¿¡¤¼è¤ê¡¢6ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£
2. ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤Ë¡ú¤ÈÆÚ¤Ò¤Æù¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£
3. ¸üÍÈ¤²¤ò¤Î¤»¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¥é¥Ã¥×¤ò¤·600£÷¤Ç5Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
4. ¡ý¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´¤ò¾¯¤·¤º¤Ä²Ã¤¨¤Ê¤¬¤éº®¤¼¤Æ¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¡¢¥é¥Ã¥×¤Ê¤·¤Ç1Ê¬²ÃÇ®¤·¤½¤Î¤Þ¤ÞÎä¤Þ¤¹¡£
2.ÆÚ¤³¤Þ¥Ôー¥Þ¥ó¤Î¸üÍÈ¤²ßÖ¤á
©chouchou.kitchen
¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¤Ç¤´ÈÓ¤¬¿Ê¤à¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤Ç¤¹¡£¿©¤ÙÀ¹¤ê¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤äÇ»¤¤Ì£¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¤è¡£
ºàÎÁ(2¿ÍÊ¬)
¡¦ ÆÚ¤³¤ÞÀÚ¤ìÆù¡Ä180£ç
¡¦ ¥Ôー¥Þ¥ó¡Ä2¸Ä
¡¦¸üÍÈ¤²¡Ä1¥Ñ¥Ã¥¯¡ÊÀµÊý·Á2Ëç¡Ë
¡¦¡úÀ¸Õª¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥Á¥åー¥Ö¡Ä3cm
¡¦¡ú¼ò¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦¡ú¾ßÌý¡¢ÊÒ·ªÊ´¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¡¦¤´¤ÞÌý¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦¡ý¤ß¤ê¤ó¡ÄÂç¤µ¤¸2
¡¦¡ýº½Åü¡¢Ì£Á¹¡ÄÂç¤µ¤¸1.5
¡¦¡ý¾ßÌý¡Ä¾®¤µ¤¸2
ºî¤êÊý
1. ÆÚ¤³¤ÞÀÚ¤ìÆù¤È¡ú¤òÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ÆÙæ¤ß10Ê¬¤Û¤É¤ª¤¯¡£
2. ÆÚÆù¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë ¥Ôー¥Þ¥ó¤Ï°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ê¡¢¸üÍÈ¤²¤Ï¥Úー¥Ñー¤ÇÍ¾Ê¬¤ÊÌý¤ò¿¡¤°ì¸ýÂç¤Ë¤Á¤®¤ë¡£¡ý¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¯¡£
3. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢ÆÚÆù¤òßÖ¤á¤ë¡£ Çò¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¸üÍÈ¤²¤È¥Ôー¥Þ¥ó¤ò²Ã¤¨¤Æ¸üÍÈ¤²¤¬¤³¤ó¤¬¤ê¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£
4. ¹ç¤ï¤»¤¿¡ý¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£
3. ¤Û¤Ã¤³¤ê¸üÍÈ¤²¤È¤Ò¤Æù¤Î¤ª¤í¤·¼Ñ
©chouchou.kitchen
Âçº¬¤ª¤í¤·¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ì¤Æ¸üÍÈ¤²¤È¤Ò¤Æù¤ò¼Ñ¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ëÍ¥¤·¤¤¤ªÌ£¤Ç¤¹¤è¡£
ºàÎÁ(2¿ÍÊ¬)
¡¦¸üÍÈ¤²¡Ä1¥Ñ¥Ã¥¯¡ÊÀµÊý·Á2Ëç¡Ë
¡¦ÊÒ·ªÊ´¡ÄÂç¤µ¤¸2
¡¦ÆÚ¤Ò¤Æù¡Ä120£ç
¡¦Âçº¬¤ª¤í¤·¡Ä100£ç¡ÊÀµÌ£¡Ë
¡¦¡ú¿å¡ÄÂç¤µ¤¸6
¡¦¡úº½Åü¡¢¾ßÌý¡¢¿Ý¡ÄÂç¤µ¤¸1.5
¡¦¡ú¼ò¡¢¤ß¤ê¤ó¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý¡ÄÂç¤µ¤¸2
ºî¤êÊý
1. ¸üÍÈ¤²¤Ï6ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ê¡¢ÊÒ·ªÊ´¤È¶¦¤Ë¥Ý¥êÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤Ö¤¹¡£ ¡ú¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¯¡£ Âçº¬¤Ï¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡¢¿åÊ¬¤¬¾¯¤·»Ä¤ëÄøÅÙ¤Ë¿åµ¤¤òÀÚ¤ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¸üÍÈ¤²¤òßÖ¤á¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó»®¤Ë¼è¤ê½Ð¤¹¡£
3. ¸üÍÈ¤²¤ò¾Æ¤¤¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤Ò¤Æù¤òÃæ²Ð¤Ç£±Ê¬¤Û¤ÉßÖ¤á¤ë¡£
4. ¹ç¤ï¤»¤¿¡ú¤ÈÂçº¬¤ª¤í¤·¤ò²Ã¤¨²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¸üÍÈ¤²¤òÌá¤·Ãæ²Ð¤Ç4～5Ê¬¤Û¤É¡¢¼Ñ½Á¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼Ñ¹þ¤à¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦Âçº¬¤ª¤í¤·¤ÎÎÌ¤Ï·Ú¤¯¿åµ¤¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¾õÂÖ¤Ç100£ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦´Å¤á¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ïº½Åü¤ÎÎÌ¤òÄ´Àá¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸üÍÈ¤²¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤é¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
©chouchou.kitchen
ÀáÌó¿©ºà¤Î¸üÍÈ¤²¤ò»È¤Ã¤¿¡¢´ÊÃ±¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¤Î¥ì¥·¥Ô3Áª¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¥ì¥·¥Ô¤â¤ª¤«¤ï¤ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¼ê·Ú¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤È¿©ºà¤Çºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
µ»öºîÀ®: ¥Þ¥Þ¥êÊÔ½¸Éô
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë