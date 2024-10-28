¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢»³Àî¤ÎÀèÀ©ÃÆÄ¾¸å¤Î½éµå¤ò·ª¸¶¤¬°ÂÂÇ¡¡¹¾ËÜ»á¡Ö¤³¤ì¤¬·ù¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2024Âè2Àï
¡ü DeNA 3 ¡Ý 6 ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ ¡û
¡ã10·î27Æü¡¡²£ÉÍ¡ä
¡¡27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2024 DeNA¡Ý¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ Âè2Àï¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¹¾ËÜÌÒµª»á¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦·ª¸¶ÎÍÌð¤ÎÂÇ·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï½é²ó¡¢»³ÀîÊæ¹â¤Î2¥é¥ó¤ÇÀèÀ©¡£Â³¤¯·ª¸¶¤ÏÀèÈ¯¡¦Âç´Ó¿¸°ì¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¤Î119¥¥í¤Î¥«¡¼¥Ö¤òÂª¤¨¡¢¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ë±¿¤ó¤À¡£
¡¡¹¾ËÜ»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬·ù¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤ó¤¸¤ãÎ©¤ÁÄ¾¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£¤³¤ÎÊÕ¤¬ÂÇÀþ¤ÎÎ®¤ì¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÆÃÄ§¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡ü DeNA 3 ¡Ý 6 ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ ¡û
¡ã10·î27Æü¡¡²£ÉÍ¡ä
¡¡27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2024 DeNA¡Ý¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ Âè2Àï¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¹¾ËÜÌÒµª»á¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦·ª¸¶ÎÍÌð¤ÎÂÇ·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï½é²ó¡¢»³ÀîÊæ¹â¤Î2¥é¥ó¤ÇÀèÀ©¡£Â³¤¯·ª¸¶¤ÏÀèÈ¯¡¦Âç´Ó¿¸°ì¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¤Î119¥¥í¤Î¥«¡¼¥Ö¤òÂª¤¨¡¢¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ë±¿¤ó¤À¡£
¡¡¹¾ËÜ»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬·ù¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤ó¤¸¤ãÎ©¤ÁÄ¾¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£¤³¤ÎÊÕ¤¬ÂÇÀþ¤ÎÎ®¤ì¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÆÃÄ§¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë