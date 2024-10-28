¥Ü¥ê¥Ó¥¢¸µÂçÅýÎÎ¤¬½Æ·â¼õ¤±¤ë¡ÖÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë°Å»¦Ì¤¿ë¤À¡×ÍèÇ¯³«ºÅ¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¡¡¥¢¥ë¥»ÂçÅýÎÎ¤ÏÁàºî»Ø¼¨
ÆîÊÆ¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Î¥â¥é¥ì¥¹¸µÂçÅýÎÎ¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤¬½Æ·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¹¤ë¼ÖÆâ¤Î±ÇÁü¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Î¥â¥é¥ì¥¹¸µÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¼Ö¤¬½Æ·â¤ò¼õ¤±¤¿¾ìÌÌ¤òÂª¤¨¤¿¤È¤¹¤ë6Ê¬¤¢¤Þ¤ê¤ÎÆ°²è¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÌ¤Î¼Ö¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤¿¸å¤â½Æ·â²»¤¬¤·¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤ÎÃÆº¯¤ä¡¢±¿Å¾¼ê¤Îº¸Â¦¤Î¸åÆ¬Éô¤«¤é·ì¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥é¥ì¥¹¸µÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë°Å»¦Ì¤¿ë»ö·ï¤À¤È¤·¤ÆÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¢¥ë¥»ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤Ë¤ª¤±¤ë¤¤¤«¤Ê¤ëË½ÎÏ¹Ô°Ù¤âÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤·¡¢ÁÜºº¤Î»Ø¼¨¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ç¤Ïº£Ç¯6·î¤Ë¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼Ì¤¿ë¤¬µ¯¤¤ë¤Ê¤ÉÀ¯¾ðÉÔ°Â¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£