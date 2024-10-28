CBC

¼Ì¿¿³ÈÂç

28ÆüÄ«Áá¤¯¡¢´ôÉì¸©ÎØÇ·ÆâÄ®¤ÇÌÚÂ¤½»Âð¤Î°ì¼¼¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à½÷À­¡Ê36¡Ë¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛŽ¢±ì¤È±ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëŽ£¤È119ÈÖÄÌÊó¡¡ÌÚÂ¤½»Âð¤Î°ì¼¼¤¬¾Æ¤±½÷À­¡Ê36¡Ë¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡¡´ôÉì¡¦ÎØÇ·ÆâÄ®

Âç³À·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È28Æü¸áÁ°6»þº¢¡¢°ÂÈ¬·´ÎØÇ·ÆâÄ®¤Ë½»¤àÌµ¿¦¡¢¶â¿¹¼£ÃË¤µ¤ó¡Ê72¡Ë¤Î²È¤Ç¡Ö1³¬¤«¤é±ì¤È±ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

²Ð¤ÏÌó30Ê¬¤Ç¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ½»Âð¤Î1³¬¤Î6¾ö´ÖÌó10Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î²È¤Ë¤Ï¶â¿¹¤µ¤ó¤ÈºÊ¤Î¾Ï»Ò¤µ¤ó¡Ê65¡Ë¤ÎÂ¾¡¢Ä¹½÷¡Ê36¡Ë¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹½÷¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬½Ð²Ð¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£