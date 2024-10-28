½°±¡Áª¡¡Í¿ÅÞ¤ÎµÄÀÊ¤¬²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤Ç¡È±ß°Â¡É¤¬¿Ê¹Ô
¡¡½°µÄ±¡Áªµó¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï±ß°Â¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½°µÄ±¡Áªµó¤ò¼õ¤±¤Æ±ßÁê¾ì¤Ï°ì»þ¡¢1¥É¥ë¡á153±ßÂæÁ°È¾¤Þ¤ÇÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Í¿ÅÞ¤ÎµÄÀÊ¤¬²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÀ¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤äÆü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬¹¤¬¤ê¡¢±ßÇä¤ê¥É¥ëÇã¤¤¤ÎÎ®¤ì¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×»ØÉ¸¤Ë²Ã¤¨¤ÆÍè½µ¤Ë¤ÏÂçÅýÎÎÁªµó¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï±ßÁê¾ì¤Ï¤µ¤é¤ËÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½°µÄ±¡Áªµó¤ò¼õ¤±¤Æ±ßÁê¾ì¤Ï°ì»þ¡¢1¥É¥ë¡á153±ßÂæÁ°È¾¤Þ¤ÇÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Í¿ÅÞ¤ÎµÄÀÊ¤¬²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÀ¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤äÆü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬¹¤¬¤ê¡¢±ßÇä¤ê¥É¥ëÇã¤¤¤ÎÎ®¤ì¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×»ØÉ¸¤Ë²Ã¤¨¤ÆÍè½µ¤Ë¤ÏÂçÅýÎÎÁªµó¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï±ßÁê¾ì¤Ï¤µ¤é¤ËÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£