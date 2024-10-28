ÆüËÜ³ô£Á£Ä£Ò¡¦±ß´¹»»½ªÃÍ
ÆüËÜ³ô£Á£Ä£Ò¡¦±ß´¹»»½ªÃÍ
ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡±ß´¹»»½ªÃÍ¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡¦Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë
¥Û¥ó¥À¡¡¡¡¡¡¡¡1535¡Ê+14.5¡¡+0.95%¡Ë
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡3180¡Ê+8¡¡+0.25%¡Ë
¥¯¥Ü¥¿¡¡¡¡¡¡¡¡1964¡Ê+2.5¡¡+0.13%¡Ë
¤ß¤º¤Û£Æ£Ç¡¡¡¡3115¡Ê+29¡¡+0.94%¡Ë
ÌîÂ¼£È£Ä¡¡¡¡¡¡777¡Ê+8.2¡¡+1.08%¡Ë
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¡2620¡Ê+20¡¡+0.77%¡Ë
¡ÊÃí¡Ë±ß´¹»»½ªÃÍ¤ÏADR½ªÃÍ¡ßADR¥ì¥·¥ª¡ß¥É¥ë±ß¡ÊNY¥¯¥íー¥º¡Ë¤Ç»»½Ð
ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡±ß´¹»»½ªÃÍ¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡¦Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë
¥Û¥ó¥À¡¡¡¡¡¡¡¡1535¡Ê+14.5¡¡+0.95%¡Ë
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡3180¡Ê+8¡¡+0.25%¡Ë
¥¯¥Ü¥¿¡¡¡¡¡¡¡¡1964¡Ê+2.5¡¡+0.13%¡Ë
¤ß¤º¤Û£Æ£Ç¡¡¡¡3115¡Ê+29¡¡+0.94%¡Ë
ÌîÂ¼£È£Ä¡¡¡¡¡¡777¡Ê+8.2¡¡+1.08%¡Ë
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¡2620¡Ê+20¡¡+0.77%¡Ë
¡ÊÃí¡Ë±ß´¹»»½ªÃÍ¤ÏADR½ªÃÍ¡ßADR¥ì¥·¥ª¡ß¥É¥ë±ß¡ÊNY¥¯¥íー¥º¡Ë¤Ç»»½Ð