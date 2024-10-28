´Ú¹ñ¼çÍ×»æ¤ÎÄ«´©¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡Ê£±£°·î£²£¸Æü¡Ë
¡ãÄ«Á¯ÆüÊó¡ä¡ÖËÌÄ«Á¯Ê¼£µ£°£°£°¿Í¤¬¥íÀ¾Éô¤Ë½¸·ë¡¢ÀïÆ®ÃÏ°èÆþ¤êÇ÷¤ë¡×
¡ãÅì°¡ÆüÊó¡ä¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃ±ÆÈ²áÈ¾¿ô³ä¤ì¡×¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÁá´ü²ò»¶¤¬Î¢ÌÜ
¡ãÃæ±ûÆüÊó¡äÁ°Àþ¤Ë½¸·ë¤·¤¿ËÌÄ«Á¯Ê¼¡¡¼ÂÀïÅêÆþ¤¬ÉÃÆÉ¤ß¤Ë
¡ã¥Ï¥ó¥®¥ç¥ì¡ä¡ÖËÌÄ«Á¯Ê¼¿ôÀé¿Í¡¢¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤ËÅþÃå¡×¡¡Àï¾ìÅêÆþ´Ö¶á¤«
¡ãµþ¶¿¿·Ê¹¡ä¡ÖÕú¿Ø±Ä¡¢ÂçÅýÎÎÁªÅöÆü¤âµ¿ÏÇ¤Î½ÅÍ×¿ÍÊª¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç²ñµÄ¡×
¡ãËèÆü·ÐºÑ¡ä¼«Ì±ÅÞ¤¬ÁíÁªµó¤Ç»´ÇÔ¡¡ÆüËÜÀ¯³¦¤Ï¹ÓÇÈ¤ÎÃæ¤Ë
¡ã´Ú¹ñ·ÐºÑ¡ä¡Ö³Ë¿´Æ¬Ç¾¤ÎÎ®½Ð¡×¡¡´Ú¹ñ¤¬£±°Ì¡ÄÃæ¹ñ¤Î£±£±ÇÜ
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß
¡ãÅì°¡ÆüÊó¡ä¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃ±ÆÈ²áÈ¾¿ô³ä¤ì¡×¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÁá´ü²ò»¶¤¬Î¢ÌÜ
¡ãÃæ±ûÆüÊó¡äÁ°Àþ¤Ë½¸·ë¤·¤¿ËÌÄ«Á¯Ê¼¡¡¼ÂÀïÅêÆþ¤¬ÉÃÆÉ¤ß¤Ë
¡ã¥Ï¥ó¥®¥ç¥ì¡ä¡ÖËÌÄ«Á¯Ê¼¿ôÀé¿Í¡¢¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤ËÅþÃå¡×¡¡Àï¾ìÅêÆþ´Ö¶á¤«
¡ãµþ¶¿¿·Ê¹¡ä¡ÖÕú¿Ø±Ä¡¢ÂçÅýÎÎÁªÅöÆü¤âµ¿ÏÇ¤Î½ÅÍ×¿ÍÊª¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç²ñµÄ¡×
¡ãËèÆü·ÐºÑ¡ä¼«Ì±ÅÞ¤¬ÁíÁªµó¤Ç»´ÇÔ¡¡ÆüËÜÀ¯³¦¤Ï¹ÓÇÈ¤ÎÃæ¤Ë
¡ã´Ú¹ñ·ÐºÑ¡ä¡Ö³Ë¿´Æ¬Ç¾¤ÎÎ®½Ð¡×¡¡´Ú¹ñ¤¬£±°Ì¡ÄÃæ¹ñ¤Î£±£±ÇÜ
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß