¡ÖÆüËÜÀ¯¼£¤¬ÉÔ°ÂÄê²½¡× ½°±¡Áª¤ÎÍ¿ÅÞ²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤ËÊÆ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢ ¡ÈÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡ÉÌäÂê¤Ø¤Î¡Ö¹ñÌ±¤ÎÅÜ¤ê¤òÈ¿±Ç¡×
½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ç¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤ÎÍ¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤¬ÉÔ°ÂÄê²½¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
APÄÌ¿®¤Ï¡¢½°±¡Áª¤ÇÍ¿ÅÞ¤¬ÂçÉý¤ËµÄÀÊ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂçµ¬ÌÏ¤Ê»ñ¶â¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ø¤ÎÍ¸¢¼Ô¤ÎÅÜ¤ê¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇÂçÌîÅÞ¤¬Ã±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÀ¯¸¢¸òÂå¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤À¤¬¡¢À¯¼£¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CNN¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¡Ö¿·ÁíÍý¤ËÂç¤¤ÊÂÇ·â¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤ÇÊó¤¸¡¢¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Êª²Á¹â¤Ê¤É¤Î·ÐºÑÌäÂê¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬»Ù»ý¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î¹ÔÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ï¢Î©¤òÁÈ¤àÀ¯ÅÞ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤«¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤«¤òÁªÂò»è¤Ëµó¤²¤Æ¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤âÀÐÇËÁíÍý¤ÎÎ©¾ì¤ò´í¤¦¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£