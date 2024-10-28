¥à¡¼¥ó¡¦¥ê¡¼¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡Úº£½µ¤ÎÀ±¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¿10·î28Æü¡Ý11·î3Æü¡Û -
Ãí°ÕÎÏ¤¬»¶Ì¡¤Ê½µ¡£»Å»ö¤Ï¥ß¥¹¤òÏ¢È¯¤·¤¬¤Á¡£
¥Ï¡¼¥É¤Ê¸ª¶Å¤ê¤äÊ¢ÄË¤Ë½±¤ï¤ì¤ëµ¤ÇÛ¤â¡£¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ä¿´¤ò´Å¤ä¤«¤¹»þ´Ö¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶â±¿¤Ï½¬¤¤»ö¤ä¼ñÌ£¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë¥Ä¥¤¢¤ê¡£¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥Ð¥«¥ó¥¹¤â¡û¡£
Îø°¦¤Ï¥ê¥¹¥¡¼¤ÊÎø¤ËÁö¤ê¤½¤¦¡£Û£Ëæ¤ÊÂÖÅÙ¤ÎÁê¼ê¤Ë¤Ï´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¥Ï¡¼¥É¤Ê¸ª¶Å¤ê¤äÊ¢ÄË¤Ë½±¤ï¤ì¤ëµ¤ÇÛ¤â¡£¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ä¿´¤ò´Å¤ä¤«¤¹»þ´Ö¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶â±¿¤Ï½¬¤¤»ö¤ä¼ñÌ£¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë¥Ä¥¤¢¤ê¡£¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥Ð¥«¥ó¥¹¤â¡û¡£
Îø°¦¤Ï¥ê¥¹¥¡¼¤ÊÎø¤ËÁö¤ê¤½¤¦¡£Û£Ëæ¤ÊÂÖÅÙ¤ÎÁê¼ê¤Ë¤Ï´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£