2³¬¤«¤é½Ð²Ð¤« Ç¯Îð¡¦ÀÊÌÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¡¡ÊÌ¤ÎÉô²°¤«¤é¤Ï¹âÎðÃËÀ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡¡»¥ËÚ»ÔÆî¶è
¤¤Î¤¦Ìë¡¢»¥ËÚ»ÔÆî¶è¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢ÆâÉô¤«¤éÇ¯ÎðÀÊÌÉÔÌÀ¤Î£±¿Í¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¹âÎð¤ÎÃËÀ1¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»¥ËÚ»ÔÆî¶èÀ¡Àî£¶¾ò£¸ÃúÌÜ¤Î£²³¬·ú¤Æ½»Âð¤Ç¤¹¡£
¤¤Î¤¦¸á¸å10»þ50Ê¬¤´¤í¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡Ö°ìÈÌ½»Âð¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½£²»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£²³¬¤ÎÉô²°¤«¤éÇ¯Îð¡¦ÀÊÌÉÔÌÀ¤Î£±¿Í¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£²³¬¤ÎÊÌ¤ÎÉô²°¤«¤é¤Ï¹âÎð¤ÎÃËÀ¤¬µß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¤³¤Î²È¤Ë½»¤à½»¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢°äÂÎ¤¬½»¿Í¤È¤ß¤Æ¡¢¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²Ð¤Ï£²³¬¤«¤é½Ð²Ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£