µÜºê¸¬²ð¡¢Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤Î½ÐÇÏ¡¦ÃÇÇ°¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¹õËë¤òË½¤¯¤¿¤á¡×¡Ö½àÈ÷ÉÔÂ¤ÇÃÇÇ°¡×
¡¡¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎµÜºê¸¬²ð»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤Î½ÐÇÏ¤òÃÇÇ°¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£10·î27Æü¤ÎABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢½ÐÇÏ¤òÃÇÇ°¤·¤¿¤³¤È¤äÀ¸ÇÛ¿®¤ò¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¶âÈ±»Ñ¤ÎµÜºê¸¬²ð»á¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡À¸ÇÛ¿®¤Ç¤ÏÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢ÃÇÇ°¤·¤¿¤³¤È¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÇÛ¿®¤Ë¡Ö¤»¤ó¤Î¤«¡¼¤¤w¡×¡Ö°ÕÌ£ÉÔÌÀ¡×¡Ö²¿¤¬¤¤¤¤¤¿¤¤¥ï¥±¡©¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ÏÂç¹Ó¤ì¡£
¡¡µÜºê»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢4·î¤ËÆÍÇ¡Æ¬¤ò´Ý¤áË·¼ç»Ñ¤Ë¡£Åö»þ¡¢MC¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿½ÐÇÏ¤Ç¤·¤ç¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ä¤Þ¤Àº£¤Î¤È¤³¤í¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¶âÈ±¤ä¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¥·¥ã¥Ä¡¢Ã»¥Ñ¥ó»Ñ¤Ê¤É¡¢¸µÀ¯¼£²È¤À¤Ã¤¿²áµî¤ò¿¡¤¤µî¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡9·î19Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Ø¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¡¢30Æü¤Ë¼º¿¦¡¦½ÐÄ¾¤·Áªµó¤È¤Ê¤ë¤È¡¢µÜºê»á¤Ï¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤ò¸Ç¤á¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡£ÃÎ»öÁª¤ËÌ©¤«¤ËÎ©¸õÊä¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö²¿¤è¤ê¤â¸©Ä£¤ÎÃæ¤Ç¿¦°÷¤ÎÊý¤¬2Ì¾Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³2 ¡Á3¥ö·î´Ö¡¢¿¿·õ¤Ë¤³¤ÎÌäÂê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢¡Ø¤è¤·¡¢¼«Ê¬¤ò´èÄ¥¤Ã¤ÆÌ¿¤«¤±¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¡ÊµÜºê¸¬²ð»áYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡Ö°ì¿È¾å¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤òÃÇÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤³¤Î¾ì¤ò¤â¤Ã¤Æ¤´Êó¹ð¤·¤¿¤¤¡×¤È½ÐÇÏ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃÇÇ°¤¹¤ë¤ÈÀ¸ÇÛ¿®¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£°ìÂÎ¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤¹¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â½ÐÇÏ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÜºê»á¤Ï¡ÖËÜµ¤¤Ç¡Ê½ÐÇÏ¡Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï1¥ö·î¤°¤é¤¤Á°¡£¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ò¤ä¤ë¤È¡¢¤³¤Î¸µÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÌäÂê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤ê¡¢Twitter¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Á°ÃÎ»öÍÊ¸îÇÉ¤ÎÊý¡¹¤«¤é¡Ø¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ´¤Ù¤í¤è¤ªÁ°¡Ù¤È¤¹¤´¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤Î²¹ÅÙº¹¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù»Ï¤á¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÊ¼¸Ë¤ÎµÄ°÷¤äÀ¯¼£²È¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¡¢ÃÏÊýµÄ°÷¡¢µ¼Ô¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ðÊó¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤êÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°Ç¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÊ¼¸Ë¸©¤À¤±¤ÎÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤ÎÌäÂê¡£¡Ø¤³¤ì¤Ï°ìÈ©Ã¦¤°¤«¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÉþÁõ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©¤Î¡È°Ç¡É¤È¤Ï¡Ö´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¹õËë¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¡Ê¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ä¤ª¤Í¤À¤ê¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤Ï¡Ë¤´¤¯°ìÉô¤Ç¡¢¤Þ¤À±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜ´Ý¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤´¤Þ¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¹õËë¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡È¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡É¤ä¡È¤ª¤Í¤À¤ê¡É¤ÎÊý¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤òË½¤¯¤¿¤á¤Ë¡Ö´°Á´Ìµ½êÂ°¤Ç½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÇÇ°¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁªµó¤Ï¡¢½°µÄ±¡Áªµó¤È¤â°ã¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÏÃ¡£»ä¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿µþÅÔ¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ï1Áªµó¶è¤¬6¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Ï¤â¤Ã¤È¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¹¤¤Áªµó¤òÅìµþ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëº£¡¢Ãç´Ö¤â¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤Ñ¤Ã¤ÈÂÇ¤Á¾å¤²¤Æ¡¢¤¿¤À²Ö²Ð¤ò¾å¤²¤ë¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÉÔËÜ°Õ¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤Ê°Ç¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬È¾Ç¯Á°¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÆþÇ°¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤ä¶âÈ±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡À¸ÇÛ¿®¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö10·î18Æü¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¿½ÀÁ½ñÎà¤òÇÛ¤ë²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È»ö¼Â¾å¤ÏÎ©¸õÊä¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤Ç½àÈ÷ÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Ï×Ù×â¤¿¤ë»×¤¤¤À¤¬¤ä¤á¤è¤¦¤È¡Ê·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡ÖÊÙ¶¯²ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãç´Ö¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃç´Ö¤¬²æËý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ë½ñÎà¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¾¡¼ê¤Ë¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¦µÜºê¸¬²ð¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ê¼¸Ë¤Îµ¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¥Ñ¥é¥Ñ¥éÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤ÎË¿À¯¼£¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÊý¤«¤é¤â¤ï¤¶¤ï¤¶ÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤Ï²¼¼ê¤Ë½ñ¤«¤ì¤ë¤Î¤â¥¢¥ì¤À¤Ê¤È»×¤¤¡¢¼áÌÀ¤·¤¿¡×¤È¥Þ¥¹¥³¥ß¸þ¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡Ù¤è¤ê¡Ë