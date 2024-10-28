¡Ö¤Æ¤á¤§¡¢Æ¨¤²¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Ê¤è¡×¡ÄÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¶â»ý¤ÁÆ¨¤²ÃËÀ¤ò½¸ÃÄË½¹Ô¡×¾×·â¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¼Ì¿¿
¡Ö¤Æ¤á¤§¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¤¾¡£Æ¨¤²¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Ê¤è¡×
ÃË¤¿¤Á¤Ï¤½¤¦ÅÜÌÄ¤Ã¤ÆÃËÀ¤ò²¥ÂÇ¡£¶á¤¯¤ËÄä¤á¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Ë²¡¤·¹þ¤ß¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê´Æ¶Ø¤·¤¿¡½¡½¡£
10·î21Æü¡¢·Ù»ëÄ£Ë½ÎÏÃÄÂÐºö²Ý¤Ï¶¯Åð½ý³²¤È´Æ¶Ø¤Îµ¿¤¤¤Ç½»½ê¡¦¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Î¿¿ÌîÎ¶Ìï¡Ê34¡Ë¤ÈÀÅ²¬¸©¾®»³Ä®¤ÎµÜÀîÉÙ¹¨¡Ê32¡Ë¤ÎÎ¾ÍÆµ¿¼Ô¤é£´¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¡£20ºÐ¤ÎÃËÀ£Á¤µ¤ó¤ò½¸ÃÄ¤ÇË½¹Ô¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£·Ù»¡¤Ï£´¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÂáÊáÍÆµ¿¤Î»ö·ï¤ÏºòÇ¯12·î25Æü¤Î¿¼Ìë£°»þº¢¤Ëµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ£Á¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅìµþÅÔËÅç¶èÆâ¤Î°û¿©Å¹¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¼Ô£´¿Í¤ÏÅ¹Æâ¤ËÆþ¤ê£Á¤µ¤ó¤Î´éÌÌ¤ò²¥ÂÇ¡£¡ØÆ¨¤²¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Ê¤è¡£»¦¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¶â¤òºî¤ì¡Ù¤Ê¤É¤È¶¼¤·¡¢¼Ö¤Ë²¡¤·¹þ¤ß14»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¹´Â«¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡££Á¤µ¤ó¤ÏÉ¡¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¡¢Á´¼££±¥õ·î¤Î½Å½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
Á÷¸¡»þ¤Î¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤¤ÂÖÅÙ
ÍÆµ¿¼Ô¤é¤È£Á¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö£Á¤µ¤ó¤Ïº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ó¼ýÌò¤Ç¡¢»ö·ï¤Î£²½µ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤ËñÙ¤·¤È¤Ã¤¿Ìó120Ëü±ß¤ò»ý¤ÁÆ¨¤²¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¡Ø¤Ê¤ó¤ÇÆ¨¤²¤¿¤ó¤À¡Ù¤È£Á¤µ¤ó¤òÌä¤¤µÍ¤á¡¢¡ØÀ©ºÛ¡Ù¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ë½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿£Á¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¡Ê»þ²Á£²Ëü±ßÁêÅö¡Ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
ËÜ»ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ï¡¢ÂáÊáÄ¾¸å¤Î10·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿µÜÀîÍÆµ¿¼Ô¤ÎÁ÷¸¡¤ò»£±Æ¤·¤¿¡£¼ó¤ËÄ¦¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼þ°Ï¤ò°Ò°µ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾×·âÅª¤Ê¥¿¥È¥¥¡¼¡£´é¤ò¤Î¤±¤¾¤é¤»¡¢¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤¤ÂÖÅÙ¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½¤ä°Ç¥Ð¥¤¥È¶¯Åð¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¤È¡¢È´¤±½Ð¤¹¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¶²ÉÝ¤Ç»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢´é¼Ì¿¿Æþ¤ê¤Î¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤Î²èÁüÁ÷¿®¤ä²ÈÂ²¹½À®¤ÎÌÀ¼¨¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¡£ÈÈ¹Ô¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¥Ò¥É¤¤ÌÜ¤ËÁø¤¦¤¾¡Ù¡Ø²ÈÂ²¤Ë´í³²¤¬µÚ¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¡Ù¤Ê¤É¤È¶¼Ç÷¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î»ö·ï¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶â¤ò»ý¤ÁÆ¨¤²¤¹¤ë¤Ê¤É¤â¤Ã¤Æ¤Î¤Û¤«¡£µ¬Â§¤òÇË¤Ã¤¿¿Í´Ö¤ÏÁÔÀä¤Ê¡ØÀ©ºÛ¡Ù¤ò¼õ¤±¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÈ´¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤é¡¢Æ¨Ë´¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
£Á¤µ¤ó¤¬Ë½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿£´¿Í°Ê³°¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¤¿¿Í´Ö¤¬¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£